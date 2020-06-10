За минулу добу з водойм Полтавщини дістали тіла трьох чоловіків

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Протягом 9 червня з водойм Полтавської області дістали тіла трьох чоловіків. Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





У селі Горбанівка Полтавського району з місцевого ставка витягли тіло 32-річного чоловіка. У селі Макухівка Полтавського району у Ворсклі виявили мертвим 65-річного чоловіка. У селі Гінці Лубенського району з річки Удай дістали тіло 69-річного громадянина.



Причину смерті має визначити судово-медична експертиза.





