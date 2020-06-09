Серія зустрічей в прямому ефірі на тему: "Домашнє насильство та захист себе"

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 87

Жахливі події минулого тижня спонукали жінок з громадської організації «Інша Жінка» не шукати винних, а шукати шляхи, як, в умовах недосконалого законодавства та неможливості захистити себе при погрозах життю, моральному та фізичному насиллю, допомогти собі та своїм близьким та зберегти здоров’я, а іноді - і життя.

Отже, офіційну позицію від ГО «Інша Жінка» озвучила голова організації Юлія Цибульська, яка запропонувала ряд заходів, до яких долучитися зможе кожен та кожна Жахливі події минулого дня спонукали сьогодні нас не шукати винних, а шукати шляхи, як, в умовах недосконалого законодавства та неможливості захистити себе при погрозах життю, моральному та фізичному насиллю, допомогти собі та своїм близьким та зберегти здоров’я, а іноді - і життя.

Отже, офіційну позицію від ГО «Інша Жінка» озвучила голова організації Юлія Цибульська, яка запропонувала ряд заходів, до яких долучитися зможе кожен та кожна

https://www.facebook.com/watch/?v=662736884280509





Протягом цього тижня буде проведено

1. Зустріч з юристом Марією Конрадій 8 червня щодо правового захисту жертв домашнього насильства. Що працює, що - ні, та як собі зарадити в складних життєвих обставинах

Відео ефіру вже можна подивитись тут





2. Зустріч з психологом Інною Бутенко 10 червня щодо роботи над комплексом жертви: розберемося, чому він з’являється, як з цим боротися та як його виявити

Анонс події тут





3. Анонсування релізу коротких відео уроків з чемпіоном світу з боксу Артемом Карпецем з самооборони, адже допомогти собі самій та навчитися правильно діяти в умовах небезпеки - найкорисніша навичка, яку вам варто опанувати. Навіть, якщо вона вам і не знадобиться - сподіваємось на це



4. Онлайн-зустріч з чільником кременчуцької поліції Олександром Борзенко – дата та час узгоджується, слідкуйте за анонсами на сторінці Інша Жінка тут

