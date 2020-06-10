Карантинне: у Кременчуці зняли дві санзони та додали одну

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Станом на ранок 10 червня у нашому місті залишаються дві карантинні зони

У Кременчуці зняли дві санітарні зони та додали одну. Про це повідомили 10 червня в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Кременчуцької міськради.

Наразі зняті додаткові карантині обмеження в санітарних зонах №11 (вул. Київська) та №21 (вул. О. Білаша). Разом із цим відсьогодні відновили карантинні обмеження в межах санзони №14 (вул. Винниченка).





Отже, станом на ранок 10 червня у Кременчуці залишилися дві карантинні зони:

№14 (вул. Винниченка – район Великої Кохнівки), де проживає один хворий на коронавірус;

№15 (Щемилівка), де зареєстровано двох хворих на цю інфекцію жителів.

*Зверніть увагу, на зображенні червоним кольором позначені території, що залишаються в статусі санітарно-карантинних зон.