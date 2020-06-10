Карантинне: у Кременчуці зняли дві санзони та додали одну

У Кременчуці зняли дві санітарні зони та додали одну. Про це повідомили 10 червня в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Кременчуцької міськради.
Наразі зняті додаткові карантині обмеження в санітарних зонах №11 (вул. Київська) та №21 (вул. О. Білаша). Разом із цим відсьогодні відновили карантинні обмеження в межах санзони №14 (вул. Винниченка).
Отже, станом на ранок 10 червня у Кременчуці залишилися дві карантинні зони:
*Зверніть увагу, на зображенні червоним кольором позначені території, що залишаються в статусі санітарно-карантинних зон.