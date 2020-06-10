Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.06.2020 09:10
Підтверджені:
Україна28381
Кременчук111
Хворі:
Україна14779
Кременчук3
Одужало:
Україна12769
Кременчук104
Померло:
Україна833
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Карантинне: у Кременчуці зняли дві санзони та додали одну

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 678

 

Станом на ранок 10 червня у нашому місті залишаються дві карантинні зони

У Кременчуці зняли дві санітарні зони та додали одну. Про це повідомили 10 червня в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Кременчуцької міськради.

 

Наразі зняті додаткові карантині обмеження в санітарних зонах №11 (вул. Київська) та №21 (вул. О. Білаша). Разом із цим відсьогодні відновили карантинні обмеження в межах санзони №14 (вул. Винниченка).


Отже, станом на ранок 10 червня у Кременчуці залишилися дві карантинні зони:

  • №14 (вул. Винниченка – район Великої Кохнівки), де проживає один хворий на коронавірус;
  • №15 (Щемилівка), де зареєстровано двох хворих на цю інфекцію жителів.

*Зверніть увагу, на зображенні червоним кольором позначені території, що залишаються в статусі санітарно-карантинних зон.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: санитарная зона карантин коронавірус коронавирус

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх