Кременчужанин, жена которого умерла от Covid-19, получил материальную помощь из городского бюджета

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Кременчужанин, жена которого умерла от Covid-19, получил материальную помощь в сумме 5000 гривен из городского бюджета. Об этом сообщил секретарь Кременчугского горсовета Юрий Гриценко.



Он возглавляет городскую комиссию по вопросам выделения материальной помощи малообеспеченным горожанам. «ТелеграфЪ» спросил, обращался ли в комиссию кто-то из кременчужан, болевших Covid-19, за денежной компенсацией?



Юрий Гриценко рассказал, что в городскую комиссию обратился кременчужанин, чья жена умерла от Covid-19 – он просил выделить деньги на похороны. 11 июня комиссия приняла решение выделить ему 5000 гривен из городского бюджета на компенсацию расходов на похороны. По словам Гриценко, в течении двух недель заявитель получит деньги.



Также секретарь горсовета рассказал, что ещё двое кременчужан подали заявления о денежной компенсации. Оба заявителя переболели пневмониями, лежали в стационаре, им было выставлено подозрение на коронавирусную инфекцию – но коронавирус у них не обнаружили. Заявители просят компенсировать им расходы на лечение в стационаре. Эти заявления комиссия рассмотрит на ближайшем заседании.



Заявления горожан о денежной компенсации возникли не случайно. В мае руководитель горздрава Максим Середа утверждал, что в кременчугских больницах пациентов с пневмониями, Covid-19 и подозрением на Covid лечат бесплатно – но оказалось, что бесплатно там не лечат, пациентам приходится покупать препараты за собственные деньги.



18 мая «ТелеграфЪ» опубликовал рассказ кременчужанина Сергея, который лежал в инфекционном отделении больницы «Кременчугской» с пневмонией и подозрением на коронавирус – и покупал 95% препаратов за свои деньги.



21 мая на заседании противоэпидемического штаба мэр Кременчуга Виталий Малецкий пообещал, что потраченные на лекарства деньги этим кременчужанам компенсируют из городского бюджета. Заниматься этим будет комиссия по вопросам предоставления материальной помощи малообеспеченным горожанам.



Вот такая получается затратная цепочка: коммунальная больница «Кременчугская» получает от Национальной службы здоровья деньги за лечение пациентов с Covid-19, но несмотря на это пациенты покупают лекарства за собственные деньги, а городской бюджет потом компенсирует им расходы.