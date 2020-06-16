У Кременчуці стріляли з пістолета Макарова та автомата Калашникова - кращі увійшли у збірну

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 564 Коментарів: 1

Кременчуцькі гвардійці змагалися на влучність зі стрільби з бойової зброї. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України.





На військовому стрільбищі Кременчука відбулися змагання першості військової частини 3059 з прикладної та практичної стрільби з бойової зброї. Військовослужюовці виконували стрілецькі вправи з пістолета Макарова та автомата Калашникова. Головним завданням даних змагань було підвищення в особового складу військової частини 3059 вогневої виучки, удосконалення навичок володіння стрілецької зброєю та влучність.





Кращі результати показали військовослужбовці 1 патрульної роти військової частини 3059.





За результатами змагань була сформована збірна команда частини для участі в чемпіонаті Центрального оперативного-територіального об'єднання Національної гвардії України який відбудеться на базі військової частини 3036 (м. Дніпро).





Привітав чемпіонів та призерів змагань командир військової частини 3059 підполковник Олег Довгалюк, який побажав збірній команді успіхів, наснаги та перемоги в подальших змаганнях.