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Наслідки карантину: дірка в міському бюджеті вже зросла до 116 млн грн

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 138

Вперше бюджет недоотримав єдиний податок, які платять підприємці-спрощенці

Недовиконання бюджету Кременчука за 5 місяців (з січня по травень) склало 116 млн грн. Таку суму назвала заступник начальника міського фінансового управління Тетяна Тетьоркіна на засіданні депутатської комісії з питань ЖКГ 15 червня.


Якщо в першому кварталі недовиконання бюджету складало 33,6 млн грн, то тепер, у період карантину, коли підприємства та підприємці скоротили робочий час, ця сума зросла у п'ять разів.


Найбільше недовиконання — по ПДФО (податку з доходів фізичних осіб, який йде від зарплат кременчужан). Тетяна Тетьоркіна підкреслила, що вперше за всі роки не виконаний план надходжень по єдиному податку — і в квітні, і в травні. Нагадаємо, підприємцям-спрощенцям дали відстрочку на час карантину.


Щомісяця бюджет міста недоотримує приблизно 30-40 мільйонів гривень. І дефіцит надходжень триватиме, прогнозує заступник начальника фінансового управління.


- Буде падіння, тому що підприємства ще повністю не запрацювали, - заявила Тетяна Тетьоркіна.


Депутат Геннадій Іванян висловився за скорочення не першочергових міських програм.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет Кременчука бюджет дірка недовиконання

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