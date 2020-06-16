Наслідки карантину: дірка в міському бюджеті вже зросла до 116 млн грн

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 138

Недовиконання бюджету Кременчука за 5 місяців (з січня по травень) склало 116 млн грн. Таку суму назвала заступник начальника міського фінансового управління Тетяна Тетьоркіна на засіданні депутатської комісії з питань ЖКГ 15 червня.



Якщо в першому кварталі недовиконання бюджету складало 33,6 млн грн, то тепер, у період карантину, коли підприємства та підприємці скоротили робочий час, ця сума зросла у п'ять разів.



Найбільше недовиконання — по ПДФО (податку з доходів фізичних осіб, який йде від зарплат кременчужан). Тетяна Тетьоркіна підкреслила, що вперше за всі роки не виконаний план надходжень по єдиному податку — і в квітні, і в травні. Нагадаємо, підприємцям-спрощенцям дали відстрочку на час карантину.



Щомісяця бюджет міста недоотримує приблизно 30-40 мільйонів гривень. І дефіцит надходжень триватиме, прогнозує заступник начальника фінансового управління.





- Буде падіння, тому що підприємства ще повністю не запрацювали, - заявила Тетяна Тетьоркіна.





Депутат Геннадій Іванян висловився за скорочення не першочергових міських програм.