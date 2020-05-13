Пациентов с Covid 19 в Кременчуге лечат бесплатно – заявляет руководитель горздрава

Пациентов с Covid 19 в городских больницах лечат бесплатно, они не покупают медпрепараты за собственные деньги. Об этом сегодня, 13 мая, заявил на заседании противоэпидемического штаба руководитель Кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.
Он сказал, что в инфекционных отделениях детской больницы и больницы «Кременчугской» безоплатно лечат и взрослых, и детей – и не только с подтвержденным диагнозом Covid 19, но и тех, у которых лишь подозревают коронавирусную инфекцию (пациенты с ОРВИ, бронхитами, пневмониями).
Он объяснил, что город надеется компенсировать потраченные на медикаменты деньги после подписания договоров с НСЗУ:
Национальная служба здоровья (НСЗУ) должна подписать с городскими больницами договоры на 4 пакета медицинских услуг по лечению Covid 19. Если договоры подпишут, НСЗУ оплатит лечение каждого случая коронавирусной инфекции. Но в какую сумму она оценит каждый пролеченный случай, неизвестно.
Пока договоров нет, нет и денег из госбюджета. Кременчуг самостоятельно оплачивает лечение пациентов с Covid 19. Руководитель горздрава надеется, что до конца дня договоры могут быть подписаны. Неделю назад, 7 мая, он также надеялся, что договоры с НСЗУ в электронном формате придут в Кременчуг во второй половине дня.
P. S. Если вас или ваших родственников лечили в период карантина от коронавирусной инфекции, или пневмонии, бронхита, ОРВИ в городских больницах, напишите нам, все ли медикаменты вы получали бесплатно или какие-то препараты приходилось покупать за собственные деньги?
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