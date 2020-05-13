Пациентов с Covid 19 в Кременчуге лечат бесплатно – заявляет руководитель горздрава

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 776 Коментарів: 2

Пациентов с Covid 19 в городских больницах лечат бесплатно, они не покупают медпрепараты за собственные деньги. Об этом сегодня, 13 мая, заявил на заседании противоэпидемического штаба руководитель Кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.



Он сказал, что в инфекционных отделениях детской больницы и больницы «Кременчугской» безоплатно лечат и взрослых, и детей – и не только с подтвержденным диагнозом Covid 19, но и тех, у которых лишь подозревают коронавирусную инфекцию (пациенты с ОРВИ, бронхитами, пневмониями).









– Ми лікуємо їх безоплатно, поки лікуємо за кошти міського бюджету, навіть, якщо там ще непідтверджений Covid, а лише виставлена підозра. Тобто, якщо там пневмонія чи навіть бронхіт, ГРВІ, в інфекційних відділеннях і для дорослих, і для дітей всі пацієнти лікуються безоплатно. Всі медикаменти, які є у Національному переліку, ми закуповуємо, – сказал Максим Середа.





Он объяснил, что город надеется компенсировать потраченные на медикаменты деньги после подписания договоров с НСЗУ:





– НСЗУ визначить граничні суми угод, але не всі ці кошти мають піти на зарплату медикам, там ще треба відшкодувати вартість медикаментів, – сказал Максим Середа.





Национальная служба здоровья (НСЗУ) должна подписать с городскими больницами договоры на 4 пакета медицинских услуг по лечению Covid 19. Если договоры подпишут, НСЗУ оплатит лечение каждого случая коронавирусной инфекции. Но в какую сумму она оценит каждый пролеченный случай, неизвестно.



Пока договоров нет, нет и денег из госбюджета. Кременчуг самостоятельно оплачивает лечение пациентов с Covid 19. Руководитель горздрава надеется, что до конца дня договоры могут быть подписаны. Неделю назад, 7 мая, он также надеялся, что договоры с НСЗУ в электронном формате придут в Кременчуг во второй половине дня.



