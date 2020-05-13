Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна16425
Кременчук97
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Пациентов с Covid 19 в Кременчуге лечат бесплатно – заявляет руководитель горздрава

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 776 Коментарів: 2

 

Делают это за деньги городского бюджета

Пациентов с Covid 19 в городских больницах лечат бесплатно, они не покупают медпрепараты за собственные деньги. Об этом сегодня, 13 мая, заявил на заседании противоэпидемического штаба руководитель Кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.


Он сказал, что в инфекционных отделениях детской больницы и больницы «Кременчугской» безоплатно лечат и взрослых, и детей – и не только с подтвержденным диагнозом Covid 19, но и тех, у которых лишь подозревают коронавирусную инфекцию (пациенты с ОРВИ, бронхитами, пневмониями).


 


– Ми лікуємо їх безоплатно, поки лікуємо за кошти міського бюджету, навіть, якщо там ще непідтверджений Covid, а лише виставлена підозра. Тобто, якщо там пневмонія чи навіть бронхіт, ГРВІ, в інфекційних відділеннях і для дорослих, і для дітей всі пацієнти лікуються безоплатно. Всі медикаменти, які є у Національному переліку, ми закуповуємо, – сказал Максим Середа.


 Он объяснил, что город надеется компенсировать потраченные на медикаменты деньги после подписания договоров с НСЗУ:


– НСЗУ визначить граничні суми угод, але не всі ці кошти мають піти на зарплату медикам, там ще треба відшкодувати вартість медикаментів, – сказал Максим Середа.


Национальная служба здоровья (НСЗУ) должна подписать с городскими больницами договоры на 4 пакета медицинских услуг по лечению Covid 19. Если договоры подпишут, НСЗУ оплатит лечение каждого случая коронавирусной инфекции. Но в какую сумму она оценит каждый пролеченный случай, неизвестно.


Пока договоров нет, нет и денег из госбюджета. Кременчуг самостоятельно оплачивает лечение пациентов с Covid 19. Руководитель горздрава надеется, что до конца дня договоры могут быть подписаны. Неделю назад, 7 мая, он также надеялся, что договоры с НСЗУ в электронном формате придут в Кременчуг во второй половине дня.


P. S. Если вас или ваших родственников лечили в период карантина от коронавирусной инфекции, или пневмонии, бронхита, ОРВИ в городских больницах, напишите нам, все ли медикаменты вы получали бесплатно или какие-то препараты приходилось покупать за собственные деньги?

Пишите на редакционный адрес: telegraf.in.ua@gmail.com

3
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус карантин бесплатное лечение Національний перелік НСЗУ МОЗ лечение Covid 19 Кременчуг деньги бесплатные лекарства

Коментарі: 2

38
Yaroslav:
Сьогодні, 15:25

правильно сделали, что лечат больных на вирус за счёт города!


3 2
181
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 15:56

Похвально! 


1 0

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