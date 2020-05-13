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Кременчуком їздив п'яний чоловік на Audi A4

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 834

 

Небайдужі кременчужани повідомили про це копам

12 травня близько 20.00 небайдужі кременчужани зателефонували до поліції та повідомили, що на вулиці Княгині Ольги помітили автомобіль Audi A4 з п'яним водієм за кермом. Таку інформацію надала пресслужба патрульної поліції Кременчука.


Екіпаж одразу ж вирушив на пошуки керманича і вже незабаром зупинив автівку. Дійсно, під час спілкування у 47-річного чоловіка охоронці порядку помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Після чого інспектори запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння, але той категорично відмовився.


На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування в стані сп'яніння) КУпАП та відсторонили від керування автомобілем.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель полиция

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