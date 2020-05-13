Керівництво «Благоустрою Кременчука» не змогло пояснити, навіщо купують вишню за 17 тис грн

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 792 Коментарів: 12

Судячи з даних, наданих нам підприємством, не вся продукція, передбачена угодою, на даний час висаджена. Зокрема, не висаджені й найдорожчі дерева

«ТелеграфЪ» отримав відповідь на інформаційний запит щодо висадки зелених насаджень та квітів, закуплених цьогоріч комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука». Нагадаємо, загальна сума договорів на рослинницьку продукцію, укладених з ТОВ «Голландські троянди» (фірмою колишнього віцемера Андрія Погрібного) складає цьогоріч 4,2 млн грн.







Зокрема, ми запитали в директора КП «Благоустрій Кременчука» Віктора Василенка про таке:





«Відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» прошу надати документ щодо місць висадки зелених насаджень, закуплених відповідно до договорів, розміщених у ProZorro:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-002059-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-000821-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-003261-c

А саме: прошу надати документ про те, яка кількість саджанців (відповідно до переліків у згаданих закупівлях) та у якій кількості висаджена за конкретними адресами (або у конкретних місцях – парках, скверах тощо).

Також прошу надати обгрунтування необхідності закупівлі дороговартісних саджанців ціною понад 10 тис грн, зокрема: вишні дрібнопильчастої «Пінк Перфекшн» за 16 955 грн/шт;

клена червоного «Морган » за 14 250 грн / шт ;

грн шт яблуні «Лісет » за 11 450 грн / шт ».





Судячи з наданої нам відповіді (від 8.05.20 р.), не вся кількість зелених насаджень (відповідно до переліку), на яку укладені угоди, станом на згадану дату висаджена в місті. Проте термін поставки продукції — квітень-листопад 2020 року.









Не побачили ми й найбільш дороговартісних дерев (див. вище три найменування) серед переліку того, що вже висаджено у парках, скверах тощо. Крім того, керівництво КП «Благоустрій Кременчука» фактично підтвердило, що не має документального обгрунтування необхідності закупівлі дороговартісних дерев. Нам відповіли, що «запитувана інформація не відповідає критеріям відображеності та задокументованості, так як її необхідно створити шляхом обробки та узагальнення додаткових даних».





Така відповідь нас відверто подивувала: якщо необхідність закупівлі не відображена у документах (наприклад, у планах озеленення конкретних зон) виходить, тендерна пропозиція формувалася «від фонаря»?