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Керівництво «Благоустрою Кременчука» не змогло пояснити, навіщо купують вишню за 17 тис грн

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 792 Коментарів: 12

 

Судячи з даних, наданих нам підприємством, не вся продукція, передбачена угодою, на даний час висаджена. Зокрема, не висаджені й найдорожчі дерева

«ТелеграфЪ» отримав відповідь на інформаційний запит щодо висадки зелених насаджень та квітів, закуплених цьогоріч комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука». Нагадаємо, загальна сума договорів на рослинницьку продукцію, укладених з ТОВ «Голландські троянди» (фірмою колишнього віцемера Андрія Погрібного) складає цьогоріч 4,2 млн грн.


За вишню – 17 тисяч гривень: цьогоріч Кременчук знов озеленяють по-багатому


Зокрема, ми запитали в директора КП «Благоустрій Кременчука» Віктора Василенка про таке:


«Відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» прошу надати документ щодо

місць висадки зелених насаджень, закуплених відповідно до договорів, розміщених у

ProZorro:


https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-002059-b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-000821-c

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-003261-c


А саме: прошу надати документ про те, яка кількість саджанців (відповідно до переліків у

згаданих закупівлях) та у якій кількості висаджена за конкретними адресами (або у

конкретних місцях – парках, скверах тощо).


Також прошу надати обгрунтування необхідності закупівлі дороговартісних саджанців

ціною понад 10 тис грн, зокрема:

  • вишні дрібнопильчастої «Пінк Перфекшн» за 16 955 грн/шт;
  • клена червоного «Морган» за 14 250 грн/шт;
  • яблуні «Лісет» за 11 450 грн/шт».


Судячи з наданої нам відповіді (від 8.05.20 р.), не вся кількість зелених насаджень (відповідно до переліку), на яку укладені угоди, станом на згадану дату висаджена в місті. Проте термін поставки продукції — квітень-листопад 2020 року.


 


Не побачили ми й найбільш дороговартісних дерев (див. вище три найменування) серед переліку того, що вже висаджено у парках, скверах тощо. Крім того, керівництво КП «Благоустрій Кременчука» фактично підтвердило, що не має документального обгрунтування необхідності закупівлі дороговартісних дерев. Нам відповіли, що «запитувана інформація не відповідає критеріям відображеності та задокументованості, так як її необхідно створити шляхом обробки та узагальнення додаткових даних».


Така відповідь нас відверто подивувала: якщо необхідність закупівлі не відображена у документах (наприклад, у планах озеленення конкретних зон) виходить, тендерна пропозиція формувалася «від фонаря»?

8
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: департамент ЖКГ
Теги: Благоустройство Кременчуга Благоустрій Кременчука дерева квіти

Коментарі: 12

882
jondin:
Сьогодні, 13:34

зачем,зачем шоб погребной кенгуру мог разводить.


31 0
3 280
Daniel Mroz:
Сьогодні, 13:48

формувалася «від фонаря»?

Не від фонаря, а з прицілом поцупити грошей якомога більше.  От і все їх обгрунтування, ну вони ж вам такого не напишуть


27 0
69
Piton78:
Сьогодні, 13:57

А що вони можуть відповісти? Їм прийшла вказівка в кого, що і на яку суму провести по докумантах, а грошики вже поділені давно! Скоро вибори треба збирати побільше і з усього щоб проплатити рекламку, технічних кандидатів, сіточку, ботиків. Ось тому і вишеньки такі дорогі і ще не факт що їх взагалі посадять! А от декого вже давно пора б посадити!


19 0
3 280
Daniel Mroz:
Сьогодні, 14:02

Цитата: Piton78
А от декого вже давно пора б посадити!
blush це точно


9 0
882
jondin:
Сьогодні, 14:08

еще один момент по формированию цены.

схема работает еще с 90-х.   при встрече с покупателем говоришь цена дерева к примеру 5000 грн., но я могу включить ваш интерес все что сверху делим 50/50 и дальше все зависит от аппетита и жадности покупателя. 

само собой схема работает только с госпредприятиями и бюджетными деньгами.


16 0
97
DioGen:
Сьогодні, 14:17

Вышеньки у кого-то на фазенде высадят, возле фонтанчика с альпийской горкой


11 0
215
euroexpert:
Сьогодні, 14:37

как на работу устроиться в "благоустрий" ? давайте по очереди делать закупки, а то вы скоро лопните


6 0
13
Peeper:
Сьогодні, 14:42

Ну это все благотворительнось...надо ж гарди кормить как то)))

Кстати почему нигде не говорят про сливную трубу, которую гарди прямо в Кагамлык прокопало?


11 0
103
marinochka__30:
Сьогодні, 15:27

вот сами бы и занимались этой высадкой вишни, только и умеете,что чужие деньги считать)


0 14
69
Piton78:
Сьогодні, 16:14

Треба трохи пояснити "Чужие деньги" це коли взяв чужий гаманець і порахував, а це закупки за бюджетні кошти громади міста, а бюджет формуеться з відрахувань і надходжень громадян і підприємств тобто це кошти містян! Ну це так пояснення для особливо обдарованних ботиків!


2 0
831
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 16:18

Цитата: marinochka__30

вот сами бы и занимались этой высадкой вишни, только и умеете,что чужие деньги считать)

 Да нет, мы как раз считаем свои - от тех налогов, которые платим в бюджет. А вы, похоже, либо не осведомлены, как он формируется, либо получили задание разводить хейт-спич в комментариях


0 0
186
imago:
Сьогодні, 16:25

Че сразу вишню то садить, а давайте Секвою, или Мангровое дерево, ну раз эти теплолюбивые и "вдруг" не примутся, кедра насадим, в нем потом белок разводить будем.... Для Мариночки, вопрос стоит Кто решил,что это именно те деревья, и сколько их необходимо Закупить???


0 0

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