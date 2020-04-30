Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна10406
Кременчук70
Хворі:
Україна8907
Кременчук60
Вилікувалось:
Україна1238
Кременчук9
Померло:
Україна261
Кременчук1
Топ новина, Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

За вишню – 17 тисяч гривень: цьогоріч Кременчук знов озеленяють по-багатому

Сегодня, 09:29 Просмотров: 3 114 Комментариев: 20

 

На озеленення цьогоріч витратять 4,2 млн грн: товар куплять на фірмі ексвіцемера Андрія Погрібного «Голландські троянди». Як виявилося, деякі види дерев та квітів киянам ця ж фірма пропонує дешевше

КП «Благоустрій Кременчука» розпочало весняне озеленення. Сайт мерії повідомив, що у сквері Бабаєва лише за один день висадили рекордну кількість квітів – 4 500 штук. А загалом у зелених зонах, по розподільчих смугах доріг висадять близько 100 тис квітів. Ми ж вирішили порахувати, у скільки обходиться озеленення міста під час карантину та за якою ціною комунальне підприємство купує товар.


 


КП «Благоустрій Кременчука» в цілому уклало три угоди на постачання розсадницької продукції (дерев, кущів, квітів) на загальну суму 4 млн 205,3 тис грн. При цьому провело два тендери – окремо на дерева, кущі та квіти-троянди (очікувана сума закупівлі – 2 млн 871,7 тис грн ) та окремо – на квіти, в основному однорічники (очікувана сума закупівлі -  1 млн 702,4 тис грн). Крім того, рослини купували за окремою угодою на 71,26 тис грн. Усі три угоди укладені з ТОВ «Голландські троянди» - підприємством Андрія Погрібного, колишнього заступника міського голови. Він багато років є незмінним постачальником рослинницької продукції для міста, його фірма стало перемагає у тендерах.


За інформацією з ProZorro, суперником ТОВ «Голландські троянди» у тендері на дерева, кущі та квіти-троянди був ФОП з м. Краматорськ Донецької області Шулєпов О. В. Під час аукціону суперники знижували ціну. Цінова пропозиція ФОП Шулєпова виявилася на 12,7 тис грн вищою, ніж у переможця. ТОВ «Голландські троянди» запропонувало товар за 2 млн 577,3 тис грн.


У тендері на квіти ТОВ «Голландські троянди» теж змагалися із ФОПом з Донеччини, з м. Артемівськ – Золотаревською Тетяною Михалівною. Учасники не знижували ціну під час аукціону, пропозиція ТОВ «Голландські троянди» виявилася на 119,9 тис грн дешевше, ніж у конкурента. І в підсумку договір на квіти укладений на 1 млн 556,7 тис грн.


Що й почому купує Кременчук


За угодою на майже 2,6 мільйона від 13.04.20 року КП «Благоустрій Кременчука» придбає 41 найменування продукції, у тому числі й дорогі декоративні рослини. Строк поставки товарів: квітень-листопад 2020 року. Судячи з угоди, Кременчук не утискається під час карантину та невиконання міського бюджету: купуються саджанці дерев, ціна яких навіть перевищує 10 тис грн.  


ТОП-5 найдорожчих дерев

  

  • 16 955 грн - вишня дрібнопильчаста «Пінк Перфекшн» (один з видів сакур)
  • 14 250 грн – клен червоний «Морган»
  • 11 450 грн – яблуня «Лісет»
  • 6 696 грн – дуб черешчатий «Регал Принц»
  • 5 632 грн – ясень звичайний, форма куляста.


За угодою на понад півтора мільйона гривень від 14.04.20 року КП «Благоустрій Кременчука» закупить 26 найменувань квітів, в основному, однорічники. Строк поставки товарів – квітень-жовтень 2020 року.


Третя угода (допорогова закупівля, без тендеру) передбачає 7 найменувань товару. Ось специфікація товарів, де можна побачити всі ціни на продукцію.


 

(Клікніть для збільшення)  


Для своїх – дорожче?!


ТОВ «Голландські троянди» успішно торгує не лише з Кременчуком, а й бере участь у київських тендерах. Використовуючи інформацію з ProZorro, ми вирішили порівняти: чи різняться ціни на одну й ту саму продукцію від одного продавця для різних замовників? ТОВ «Голландські троянди» стало переможцем тендерів, які проводили київські КП: Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району та Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району. Ми взяли цінові пропозиції «Голландських троянд» на цих тендерах – і порівняли з кременчуцькими угодами найменування, які співпали.

 

Як виявилося, здебільшого КП «Благоустрій Кременчука» купує дорожче у місцевих «Голландських троянд», ніж київські колеги по озелененню. Виняток склав ялівець горизонтальний: його ціна для Кременчука нижча, ніж для Києва.

 

По деяких позиціях різниця цін на одні й ті самі види насаджень пояснюється тим, що кременчуцьке підприємство замовляє «по-багатому»: великомірні дерева (висотою від 3,5 м і вище), які, звісно, коштують дорожче. Так само з кущами: Кременчук надає перевагу кронам великого діаметру.

 

Проте не завжди «дорожче» означає «більше за розміром». Розмір тополі чорної «Італіка» у КП «Благоустрій Кременчука» (3,5-4 м) майже тотожний тому, який замовило Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району Києва (3-4 м). Проте саджанець цієї тополі для Кременчука обійшовся майже утричі дорожче (на 2 580 грн за штуку). Дорожчим для Кременчука виявився і платан кленолистий: саджанець 4-4,5 м КП «Благоустрій Кременчука» придбає за 4 780 грн, тоді як Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району Києва, яке замовило фактично те саме «від 4 м і більше» – по 3 420 грн (різниця 1 360 грн за штуку).


Порівняно з цим замовником КП «Благоустрій Кременчука» переплатив 385 тис грн на тополях «Італіка» (100 шт.) і платанах (100 шт.).


Товар  Кременчук, ціна за 1, грн Київ, Шевч.р-н, ціна за 1, грн Київ, Голосіївськ. р-н, ціна за 1, грн Примітка
Робінія псевдоакація "Умбакуліфера" 4627 3835 3875 Кременчук - h 3,5-4 м; Київ - h 2 м (Шевч.) ; h 3-3,5 м (Голосіївський)
Тополя чорна "Італіка" 4000 1585 1420  Кременчук - h  3,5-4 м; Київ - h 2 м (Шевч.) ; h 3-4 м (Голосіївський),
Платан кленолистий 4780 3420 3510  Кременчук, h - 4-4,5 м; Київ - h 4 м та більше (Шевч.); h 3,5-4 м (Голосіївський)
Туя західна "Смарагд" 1767 475 1060 Кременчук, h - 2-2,2 м; Київ - h 1,2 м (Шевч.); h не менше 1,8 м (Голосіївський)
Ялівець лускатий "Блю Карпет" 477 150 232 Кременчук- крона D 60-80 cм; Київ - крона D 40 cм (Шевч.); крона D не менше 30 cм
Ялівець середній "Олд Голд" 880 150 Кременчук- крона D 1,2-1,4 м; Київ - крона D 40 cм (Шевч.); 
Ялівець горизонтальний „Блю чіп” 138 250 232 Кременчук- крона D 50-70 см; Київ - крона D 40 cм Шевч.); крона D 30 cм і ьільше (Голосіївський)
Барбарис Тунберга „Атропурпуреа” 176 170 155 Кременчук, h - 60-80 см; Київ - h 40 см (Шевч.); h 30 см і більше (Голосіївський)



 

Із тендерної пропозиції ТОВ «Голландські троянди» на торги Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району Києва


Яскрава й різниця в ціні на квіти між КП «Благоустрій Кременчука» та київського КП Шевченківського району – не на користь кременчуцького замовника.


Товар  Кременчук, ціна за 1 Київ, Шевч.р-н, ціна за 1 Примітка
Агератум 13 11,65 Кременчук - не менше 10 см, Київ - 15-18 см (Хоустона)
Альтернатера 18 17,5 Кременчук - не менше 10 см, Київ - 10-15 см (2 види)
Хризантема 85 62,5-75 Кременчук- горщик D-21, Київ - горщик D-17,є перелік сортів на відміну від Кременчука
Нарциси 10 9,15 Кременчук - цибулина не менше 11 см, Київ - 12-14 см


В усіх трьох закупівлях, які ми порівнювали, доставка здійснюється за рахунок продавця – виходить, товар з Кременчука дорожче коштує на місці.


За нашою версією, завищена очікувана вартість закупівлі, яку сформувало КП «Благоустрій Кременчука», не сприяла значній економії на торгах і дала можливість учасникам тендеру виставляти більш високі ціни.


Навіщо місту такі дорогі дерева у «карантинний» рік?

Виконком та міськрада останнім часом перерозподіляють гроші на користь медичних закупівель під час епідемії коронавірусу. Проте на деревах та квітах, як бачимо, місто особливо не економить, хоча елітне озеленення – не першочергова потреба.


Навіщо зараз такі дорогі дерева? Ми запитали Віктора Василенка, директора КП «Благоустрій Кременчука».


- Вікторе Васильовичу, у переліку товарів, закуплених на тендері, ми бачимо досить дорогі дерева: сакуру майже за 17 тисяч гривень; ще дерева, які коштують по 14, по 11,5 тисяч гривень. Яка необхідність купувати зараз такі дорогі дерева?


- Я коментарі телефоном не даю. Пришліть офіційний запит, куди ми хочемо висадити дороговартісні дерева. Пришліть такий запит – відповідь я надам, - ось що ми почули від керівника.


Запит ми готуємо, проте нам хотілося б дізнатися не лише про місця висадки дорогих дерев, а й обґрунтування необхідності їх закупівлі.


Віктор Василенко також додав, що цьогоріч КП «Благоустрій Кременчука» зменшив суму на закупівлю посадкового матеріалу. Дійсно, в минулому році сума на озеленення склала 5 мільйонів гривень (до речі, дерев по 14-17 тисяч за штуку не було). Постачальником була та сама фірма. Проте, за даними порталу публічних фінансів, за 2019 рік КП «Благоустрій Кременчука»  фактично перерахував ТОВ «Голландські троянди» 3 млн 877 тис грн. Як уже сказано, цьогоріч сума запланована сума 4 млн 205 тис грн. Фактичного зменшення не спостерігається.

7
Автор: Татьяна Донченко Источник фото: ДЖКГ, пресслужба виконкому
Теги: Благоустрій Кременчука квіти дерева озеленення Голландські троянди

Комментарии: 20

64
gansit:
Сегодня, 09:44

Блин ,ну куда смотрит прокуратура?


34 0
30
Piton78:
Сегодня, 09:47

Нічого не змінюється! Кожен заклав свій відсоток в кожну квітку і кожне деревце! Сам нещодавно купував Туї Смарагд порівняв ціну тут на місці і в питомнику під Києвом різщниця колосальна! В нас 1 штука 160 см коштує приблизно 1200-1400 купував по 400 цікаво різниця є? Сальвія у приватних підприємців коштує 30 гривень за 10 штук а якщо вже з цвітом то 50 ніяк не виходитиь 14 гривень за штучку. Краса звісно гарно але навіщо так відверто красти бюджет, та ще в такий тяжкий час для населення і зокрема для медиків! Сумнівне озеленення, сумнівна газетка і комусь непогана добавка до зарплатні! 


39 0
1 510
solod:
Сегодня, 09:47

Цитата: gansit

Блин ,ну куда смотрит прокуратура?

 

У них територия такими же туями засажена – из-за них очень плохо видно. Всё, как в тумане.


44 0
64
gansit:
Сегодня, 09:51

Цитата: Piton78

Краса звісно гарно але навіщо так відверто красти бюджет, та ще в такий тяжкий час для населення і зокрема для медиків! Сумнівне озеленення, сумнівна газетка і комусь непогана добавка до зарплатні! 

О чем Вы говорите,им важнее 9 лямов потратить на газетку,чем на эти деньги закупить масок ,перчаток и дезинфекторов.


25 0
197
Dmytro:
Сегодня, 09:55

Вот же личинки вшей. Как же паразитов уничтожить с волосистой поверхности народа? 


25 0
30
Piton78:
Сегодня, 09:56

Цитата: gansit
Цитата: Piton78

Краса звісно гарно але навіщо так відверто красти бюджет, та ще в такий тяжкий час для населення і зокрема для медиків! Сумнівне озеленення, сумнівна газетка і комусь непогана добавка до зарплатні! 

О чем Вы говорите,им важнее 9 лямов потратить на газетку,чем на эти деньги закупить масок ,перчаток и дезинфекторов.

Так навіщо потім так жалісно кричати що у них в мерії незаконні обшуки проводять! Ми ж не дурні жалості не дочекаються!


15 0
12
Peeper:
Сегодня, 10:01

Всмысле вишня за 17т???? Ей цена 2500 в пик сезона. Ворье!!!


25 0
825
shoni1970:
Сегодня, 10:17

Шановна редакція, прошу Вас переслати ці данні в ДБР м. Полтави. Подивимося на їхню реакцію, і все стане ясно, хто кому що винен.

Ось адреса: Для повідомлень про злочин  zlochyn@pl.dbr.gov.ua


23 1
4 333
Туся:
Сегодня, 11:12

 Як би в нашій країні, було як в Кореї, Японії, Китаї! Розтрілляти чиновників. що запускають руку в державну кишеню! Та в нас ніхто нікого не наказує,  а, раз така  все дозволенність і безкарність, то і процвітають отакі оборудки! Казнокрад_ це почесно в нашій Гондурасії.


9 0
4 801
КАПУША:
Сегодня, 11:17

А напишіть ще про те, що бюджетникам не виплатили зарплату. 

 

[Ось тут. Адміністрація]


6 0
3 250
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:25

Та немає на ринку таких цін. Це спецціни з урахуванням хабарів чиновникам. В них все так закуповується.


10 0
25
Александр Кириленко:
Сегодня, 11:56

цена ща общее количество,угомонитесь..


0 12
3 250
Daniel Mroz:
Сегодня, 12:22

Цитата: Александр Кириленко
цена ща общее количество

Не ліпи горбатого.  Ціна за одиницю грн. з ПДВ, одиниця виміру штука. Далі йде загальна вартість грн з ПДВ. Клен Морган 14250 грн\шт


6 0
149
sergey.kovalenko:
Сегодня, 12:23

Сакурные деревья всегда были с приличной ценой, в Днепре очень много их, но не поспоришь - красиво!


0 12
129
Grinenko:
Сегодня, 12:25

Короновирус закончится, а жизнь продолжается. Весь город будет ухоженный, красивый в цветах и деревьях. 

Не вижу в этом ничего плохого. А если б ничего не делали, то все бы возмущались почему у нас так не красиво.

Все познается в сравнении. 


0 16
1 139
s2e7r8g:
Сегодня, 12:38

После двух последних и коммента Кириленко не хватет ещё Мариночки (или как там её?), что бы понять, какие же мы всё таки неблагодарные и необразованные. blush


6 0
3 447
Дмитрий:
Сегодня, 12:56

Цитата: s2e7r8g

После двух последних и коммента Кириленко не хватет ещё Мариночки (или как там её?), что бы понять, какие же мы всё таки неблагодарные и необразованные. blush

може пацан пароли забьіл ?

ща вспомнит и наладит связь

левая рука не успевает за правой


2 0
9
Charlie:
Сегодня, 12:58

Цитата: Grinenko

Короновирус закончится, а жизнь продолжается. Весь город будет ухоженный, красивый в цветах и деревьях. 

Не вижу в этом ничего плохого. А если б ничего не делали, то все бы возмущались почему у нас так не красиво.

Все познается в сравнении. 

Народ возмущается не потому, что озеленяют - это, конечно молодцы. А потому, что цены завышены.

Откровенно и нагло. И все видят. И никто не может ничего сделать.

Парадокс.


2 0
3 250
Daniel Mroz:
Сегодня, 12:59

Цитата: s2e7r8g
Сакурные деревья всегда были с приличной ценой
Вот именно , что цена им.Малецкого неприличная. Я посмотрел в тендерной документации техтребования для Вишня дрібнопильчата "Пінк Перфекшен", которую они купили почти за 17 тыс. При том, что в прайсах поставщиков с такими параметрами они есть по 4 тыс. А вы тут о приличных ценах рассуждаете.


3 0
529
Fox:
Сегодня, 13:10

Цитата: Grinenko

Короновирус закончится, а жизнь продолжается. Весь город будет ухоженный, красивый в цветах и деревьях. 

Не вижу в этом ничего плохого. А если б ничего не делали, то все бы возмущались почему у нас так не красиво.

Все познается в сравнении. 

Цитата: sergey.kovalenko

Сакурные деревья всегда были с приличной ценой, в Днепре очень много их, но не поспоришь - красиво!

Пир во время чумы, исполкомовские прихлебатели? На цены этой "красоты" посмотрите. Совесть у вас есть? А народ нищает и сидит без зарплат.rageimp


1 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.


Вверх