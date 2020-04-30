За вишню – 17 тисяч гривень: цьогоріч Кременчук знов озеленяють по-багатому

На озеленення цьогоріч витратять 4,2 млн грн: товар куплять на фірмі ексвіцемера Андрія Погрібного «Голландські троянди». Як виявилося, деякі види дерев та квітів киянам ця ж фірма пропонує дешевше
КП «Благоустрій Кременчука» розпочало весняне озеленення. Сайт мерії повідомив, що у сквері Бабаєва лише за один день висадили рекордну кількість квітів – 4 500 штук. А загалом у зелених зонах, по розподільчих смугах доріг висадять близько 100 тис квітів. Ми ж вирішили порахувати, у скільки обходиться озеленення міста під час карантину та за якою ціною комунальне підприємство купує товар.
КП «Благоустрій Кременчука» в цілому уклало три угоди на постачання розсадницької продукції (дерев, кущів, квітів) на загальну суму 4 млн 205,3 тис грн. При цьому провело два тендери – окремо на дерева, кущі та квіти-троянди (очікувана сума закупівлі – 2 млн 871,7 тис грн ) та окремо – на квіти, в основному однорічники (очікувана сума закупівлі - 1 млн 702,4 тис грн). Крім того, рослини купували за окремою угодою на 71,26 тис грн. Усі три угоди укладені з ТОВ «Голландські троянди» - підприємством Андрія Погрібного, колишнього заступника міського голови. Він багато років є незмінним постачальником рослинницької продукції для міста, його фірма стало перемагає у тендерах.
За інформацією з ProZorro, суперником ТОВ «Голландські троянди» у тендері на дерева, кущі та квіти-троянди був ФОП з м. Краматорськ Донецької області Шулєпов О. В. Під час аукціону суперники знижували ціну. Цінова пропозиція ФОП Шулєпова виявилася на 12,7 тис грн вищою, ніж у переможця. ТОВ «Голландські троянди» запропонувало товар за 2 млн 577,3 тис грн.
У тендері на квіти ТОВ «Голландські троянди» теж змагалися із ФОПом з Донеччини, з м. Артемівськ – Золотаревською Тетяною Михалівною. Учасники не знижували ціну під час аукціону, пропозиція ТОВ «Голландські троянди» виявилася на 119,9 тис грн дешевше, ніж у конкурента. І в підсумку договір на квіти укладений на 1 млн 556,7 тис грн.
За угодою на майже 2,6 мільйона від 13.04.20 року КП «Благоустрій Кременчука» придбає 41 найменування продукції, у тому числі й дорогі декоративні рослини. Строк поставки товарів: квітень-листопад 2020 року. Судячи з угоди, Кременчук не утискається під час карантину та невиконання міського бюджету: купуються саджанці дерев, ціна яких навіть перевищує 10 тис грн.
За угодою на понад півтора мільйона гривень від 14.04.20 року КП «Благоустрій Кременчука» закупить 26 найменувань квітів, в основному, однорічники. Строк поставки товарів – квітень-жовтень 2020 року.
Третя угода (допорогова закупівля, без тендеру) передбачає 7 найменувань товару. Ось специфікація товарів, де можна побачити всі ціни на продукцію.
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ТОВ «Голландські троянди» успішно торгує не лише з Кременчуком, а й бере участь у київських тендерах. Використовуючи інформацію з ProZorro, ми вирішили порівняти: чи різняться ціни на одну й ту саму продукцію від одного продавця для різних замовників? ТОВ «Голландські троянди» стало переможцем тендерів, які проводили київські КП: Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району та Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району. Ми взяли цінові пропозиції «Голландських троянд» на цих тендерах – і порівняли з кременчуцькими угодами найменування, які співпали.
Як виявилося, здебільшого КП «Благоустрій Кременчука» купує дорожче у місцевих «Голландських троянд», ніж київські колеги по озелененню. Виняток склав ялівець горизонтальний: його ціна для Кременчука нижча, ніж для Києва.
По деяких позиціях різниця цін на одні й ті самі види насаджень пояснюється тим, що кременчуцьке підприємство замовляє «по-багатому»: великомірні дерева (висотою від 3,5 м і вище), які, звісно, коштують дорожче. Так само з кущами: Кременчук надає перевагу кронам великого діаметру.
Проте не завжди «дорожче» означає «більше за розміром». Розмір тополі чорної «Італіка» у КП «Благоустрій Кременчука» (3,5-4 м) майже тотожний тому, який замовило Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району Києва (3-4 м). Проте саджанець цієї тополі для Кременчука обійшовся майже утричі дорожче (на 2 580 грн за штуку). Дорожчим для Кременчука виявився і платан кленолистий: саджанець 4-4,5 м КП «Благоустрій Кременчука» придбає за 4 780 грн, тоді як Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району Києва, яке замовило фактично те саме «від 4 м і більше» – по 3 420 грн (різниця 1 360 грн за штуку).
Порівняно з цим замовником КП «Благоустрій Кременчука» переплатив 385 тис грн на тополях «Італіка» (100 шт.) і платанах (100 шт.).
|Товар
|Кременчук, ціна за 1, грн
|Київ, Шевч.р-н, ціна за 1, грн
|Київ, Голосіївськ. р-н, ціна за 1, грн
|Примітка
|Робінія псевдоакація "Умбакуліфера"
|4627
|3835
|3875
|Кременчук - h 3,5-4 м; Київ - h 2 м (Шевч.) ; h 3-3,5 м (Голосіївський)
|Тополя чорна "Італіка"
|4000
|1585
|1420
|Кременчук - h 3,5-4 м; Київ - h 2 м (Шевч.) ; h 3-4 м (Голосіївський),
|Платан кленолистий
|4780
|3420
|3510
|Кременчук, h - 4-4,5 м; Київ - h 4 м та більше (Шевч.); h 3,5-4 м (Голосіївський)
|Туя західна "Смарагд"
|1767
|475
|1060
|Кременчук, h - 2-2,2 м; Київ - h 1,2 м (Шевч.); h не менше 1,8 м (Голосіївський)
|Ялівець лускатий "Блю Карпет"
|477
|150
|232
|Кременчук- крона D 60-80 cм; Київ - крона D 40 cм (Шевч.); крона D не менше 30 cм
|Ялівець середній "Олд Голд"
|880
|150
|Кременчук- крона D 1,2-1,4 м; Київ - крона D 40 cм (Шевч.);
|Ялівець горизонтальний „Блю чіп”
|138
|250
|232
|Кременчук- крона D 50-70 см; Київ - крона D 40 cм Шевч.); крона D 30 cм і ьільше (Голосіївський)
|Барбарис Тунберга „Атропурпуреа”
|176
|170
|155
|Кременчук, h - 60-80 см; Київ - h 40 см (Шевч.); h 30 см і більше (Голосіївський)
Із тендерної пропозиції ТОВ «Голландські троянди» на торги Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району Києва
Яскрава й різниця в ціні на квіти між КП «Благоустрій Кременчука» та київського КП Шевченківського району – не на користь кременчуцького замовника.
|Товар
|Кременчук, ціна за 1
|Київ, Шевч.р-н, ціна за 1
|Примітка
|Агератум
|13
|11,65
|Кременчук - не менше 10 см, Київ - 15-18 см (Хоустона)
|Альтернатера
|18
|17,5
|Кременчук - не менше 10 см, Київ - 10-15 см (2 види)
|Хризантема
|85
|62,5-75
|Кременчук- горщик D-21, Київ - горщик D-17,є перелік сортів на відміну від Кременчука
|Нарциси
|10
|9,15
|Кременчук - цибулина не менше 11 см, Київ - 12-14 см
В усіх трьох закупівлях, які ми порівнювали, доставка здійснюється за рахунок продавця – виходить, товар з Кременчука дорожче коштує на місці.
За нашою версією, завищена очікувана вартість закупівлі, яку сформувало КП «Благоустрій Кременчука», не сприяла значній економії на торгах і дала можливість учасникам тендеру виставляти більш високі ціни.
Виконком та міськрада останнім часом перерозподіляють гроші на користь медичних закупівель під час епідемії коронавірусу. Проте на деревах та квітах, як бачимо, місто особливо не економить, хоча елітне озеленення – не першочергова потреба.
Навіщо зараз такі дорогі дерева? Ми запитали Віктора Василенка, директора КП «Благоустрій Кременчука».
- Вікторе Васильовичу, у переліку товарів, закуплених на тендері, ми бачимо досить дорогі дерева: сакуру майже за 17 тисяч гривень; ще дерева, які коштують по 14, по 11,5 тисяч гривень. Яка необхідність купувати зараз такі дорогі дерева?
- Я коментарі телефоном не даю. Пришліть офіційний запит, куди ми хочемо висадити дороговартісні дерева. Пришліть такий запит – відповідь я надам, - ось що ми почули від керівника.
Запит ми готуємо, проте нам хотілося б дізнатися не лише про місця висадки дорогих дерев, а й обґрунтування необхідності їх закупівлі.
Віктор Василенко також додав, що цьогоріч КП «Благоустрій Кременчука» зменшив суму на закупівлю посадкового матеріалу. Дійсно, в минулому році сума на озеленення склала 5 мільйонів гривень (до речі, дерев по 14-17 тисяч за штуку не було). Постачальником була та сама фірма. Проте, за даними порталу публічних фінансів, за 2019 рік КП «Благоустрій Кременчука» фактично перерахував ТОВ «Голландські троянди» 3 млн 877 тис грн. Як уже сказано, цьогоріч сума запланована сума 4 млн 205 тис грн. Фактичного зменшення не спостерігається.