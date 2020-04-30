За вишню – 17 тисяч гривень: цьогоріч Кременчук знов озеленяють по-багатому

Сегодня, 09:29 Просмотров: 3 114 Комментариев: 20

На озеленення цьогоріч витратять 4,2 млн грн: товар куплять на фірмі ексвіцемера Андрія Погрібного «Голландські троянди». Як виявилося, деякі види дерев та квітів киянам ця ж фірма пропонує дешевше

КП «Благоустрій Кременчука» розпочало весняне озеленення. Сайт мерії повідомив, що у сквері Бабаєва лише за один день висадили рекордну кількість квітів – 4 500 штук. А загалом у зелених зонах, по розподільчих смугах доріг висадять близько 100 тис квітів. Ми ж вирішили порахувати, у скільки обходиться озеленення міста під час карантину та за якою ціною комунальне підприємство купує товар.









КП «Благоустрій Кременчука» в цілому уклало три угоди на постачання розсадницької продукції (дерев, кущів, квітів) на загальну суму 4 млн 205,3 тис грн. При цьому провело два тендери – окремо на дерева, кущі та квіти-троянди (очікувана сума закупівлі – 2 млн 871,7 тис грн ) та окремо – на квіти, в основному однорічники (очікувана сума закупівлі - 1 млн 702,4 тис грн). Крім того, рослини купували за окремою угодою на 71,26 тис грн. Усі три угоди укладені з ТОВ «Голландські троянди» - підприємством Андрія Погрібного, колишнього заступника міського голови. Він багато років є незмінним постачальником рослинницької продукції для міста, його фірма стало перемагає у тендерах.





За інформацією з ProZorro, суперником ТОВ «Голландські троянди» у тендері на дерева, кущі та квіти-троянди був ФОП з м. Краматорськ Донецької області Шулєпов О. В. Під час аукціону суперники знижували ціну. Цінова пропозиція ФОП Шулєпова виявилася на 12,7 тис грн вищою, ніж у переможця. ТОВ «Голландські троянди» запропонувало товар за 2 млн 577,3 тис грн.





У тендері на квіти ТОВ «Голландські троянди» теж змагалися із ФОПом з Донеччини, з м. Артемівськ – Золотаревською Тетяною Михалівною. Учасники не знижували ціну під час аукціону, пропозиція ТОВ «Голландські троянди» виявилася на 119,9 тис грн дешевше, ніж у конкурента. І в підсумку договір на квіти укладений на 1 млн 556,7 тис грн.





Що й почому купує Кременчук





За угодою на майже 2,6 мільйона від 13.04.20 року КП «Благоустрій Кременчука» придбає 41 найменування продукції, у тому числі й дорогі декоративні рослини. Строк поставки товарів: квітень-листопад 2020 року. Судячи з угоди, Кременчук не утискається під час карантину та невиконання міського бюджету: купуються саджанці дерев, ціна яких навіть перевищує 10 тис грн.





ТОП-5 найдорожчих дерев 16 955 грн - вишня дрібнопильчаста «Пінк Перфекшн» (один з видів сакур)

- вишня дрібнопильчаста «Пінк Перфекшн» (один з видів сакур) 14 250 грн – клен червоний «Морган»

– клен червоний «Морган» 11 450 грн – яблуня «Лісет»

– яблуня «Лісет» 6 696 грн – дуб черешчатий «Регал Принц»

– дуб черешчатий «Регал Принц» 5 632 грн – ясень звичайний, форма куляста.





За угодою на понад півтора мільйона гривень від 14.04.20 року КП «Благоустрій Кременчука» закупить 26 найменувань квітів, в основному, однорічники. Строк поставки товарів – квітень-жовтень 2020 року.





Третя угода (допорогова закупівля, без тендеру) передбачає 7 найменувань товару. Ось специфікація товарів, де можна побачити всі ціни на продукцію.





(Клікніть для збільшення)





Для своїх – дорожче?!





ТОВ «Голландські троянди» успішно торгує не лише з Кременчуком, а й бере участь у київських тендерах. Використовуючи інформацію з ProZorro, ми вирішили порівняти: чи різняться ціни на одну й ту саму продукцію від одного продавця для різних замовників? ТОВ «Голландські троянди» стало переможцем тендерів, які проводили київські КП: Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району та Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району. Ми взяли цінові пропозиції «Голландських троянд» на цих тендерах – і порівняли з кременчуцькими угодами найменування, які співпали.

Як виявилося, здебільшого КП «Благоустрій Кременчука» купує дорожче у місцевих «Голландських троянд», ніж київські колеги по озелененню. Виняток склав ялівець горизонтальний: його ціна для Кременчука нижча, ніж для Києва.

По деяких позиціях різниця цін на одні й ті самі види насаджень пояснюється тим, що кременчуцьке підприємство замовляє «по-багатому»: великомірні дерева (висотою від 3,5 м і вище), які, звісно, коштують дорожче. Так само з кущами: Кременчук надає перевагу кронам великого діаметру.

Проте не завжди «дорожче» означає «більше за розміром». Розмір тополі чорної «Італіка» у КП «Благоустрій Кременчука» (3,5-4 м) майже тотожний тому, який замовило Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району Києва (3-4 м). Проте саджанець цієї тополі для Кременчука обійшовся майже утричі дорожче (на 2 580 грн за штуку). Дорожчим для Кременчука виявився і платан кленолистий: саджанець 4-4,5 м КП «Благоустрій Кременчука» придбає за 4 780 грн, тоді як Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району Києва, яке замовило фактично те саме «від 4 м і більше» – по 3 420 грн (різниця 1 360 грн за штуку).





Порівняно з цим замовником КП «Благоустрій Кременчука» переплатив 385 тис грн на тополях «Італіка» (100 шт.) і платанах (100 шт.).





Товар Кременчук, ціна за 1, грн Київ, Шевч.р-н, ціна за 1, грн Київ, Голосіївськ. р-н, ціна за 1, грн Примітка Робінія псевдоакація "Умбакуліфера" 4627 3835 3875 Кременчук - h 3,5-4 м; Київ - h 2 м (Шевч.) ; h 3-3,5 м (Голосіївський) Тополя чорна "Італіка" 4000 1585 1420 Кременчук - h 3,5-4 м; Київ - h 2 м (Шевч.) ; h 3-4 м (Голосіївський), Платан кленолистий 4780 3420 3510 Кременчук, h - 4-4,5 м; Київ - h 4 м та більше (Шевч.); h 3,5-4 м (Голосіївський) Туя західна "Смарагд" 1767 475 1060 Кременчук, h - 2-2,2 м; Київ - h 1,2 м (Шевч.); h не менше 1,8 м (Голосіївський) Ялівець лускатий "Блю Карпет" 477 150 232 Кременчук- крона D 60-80 cм; Київ - крона D 40 cм (Шевч.); крона D не менше 30 cм Ялівець середній "Олд Голд" 880 150 Кременчук- крона D 1,2-1,4 м; Київ - крона D 40 cм (Шевч.); Ялівець горизонтальний „Блю чіп” 138 250 232 Кременчук- крона D 50-70 см; Київ - крона D 40 cм Шевч.); крона D 30 cм і ьільше (Голосіївський) Барбарис Тунберга „Атропурпуреа” 176 170 155 Кременчук, h - 60-80 см; Київ - h 40 см (Шевч.); h 30 см і більше (Голосіївський)









Із тендерної пропозиції ТОВ «Голландські троянди» на торги Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району Києва





Яскрава й різниця в ціні на квіти між КП «Благоустрій Кременчука» та київського КП Шевченківського району – не на користь кременчуцького замовника.





Товар Кременчук, ціна за 1 Київ, Шевч.р-н, ціна за 1 Примітка Агератум 13 11,65 Кременчук - не менше 10 см, Київ - 15-18 см (Хоустона) Альтернатера 18 17,5 Кременчук - не менше 10 см, Київ - 10-15 см (2 види) Хризантема 85 62,5-75 Кременчук- горщик D-21, Київ - горщик D-17,є перелік сортів на відміну від Кременчука Нарциси 10 9,15 Кременчук - цибулина не менше 11 см, Київ - 12-14 см





В усіх трьох закупівлях, які ми порівнювали, доставка здійснюється за рахунок продавця – виходить, товар з Кременчука дорожче коштує на місці.





За нашою версією, завищена очікувана вартість закупівлі, яку сформувало КП «Благоустрій Кременчука», не сприяла значній економії на торгах і дала можливість учасникам тендеру виставляти більш високі ціни.





Навіщо місту такі дорогі дерева у «карантинний» рік?

Виконком та міськрада останнім часом перерозподіляють гроші на користь медичних закупівель під час епідемії коронавірусу. Проте на деревах та квітах, як бачимо, місто особливо не економить, хоча елітне озеленення – не першочергова потреба.





Навіщо зараз такі дорогі дерева? Ми запитали Віктора Василенка, директора КП «Благоустрій Кременчука».





- Вікторе Васильовичу, у переліку товарів, закуплених на тендері, ми бачимо досить дорогі дерева: сакуру майже за 17 тисяч гривень; ще дерева, які коштують по 14, по 11,5 тисяч гривень. Яка необхідність купувати зараз такі дорогі дерева?

- Я коментарі телефоном не даю. Пришліть офіційний запит, куди ми хочемо висадити дороговартісні дерева. Пришліть такий запит – відповідь я надам, - ось що ми почули від керівника.



Запит ми готуємо, проте нам хотілося б дізнатися не лише про місця висадки дорогих дерев, а й обґрунтування необхідності їх закупівлі.





Віктор Василенко також додав, що цьогоріч КП «Благоустрій Кременчука» зменшив суму на закупівлю посадкового матеріалу. Дійсно, в минулому році сума на озеленення склала 5 мільйонів гривень (до речі, дерев по 14-17 тисяч за штуку не було). Постачальником була та сама фірма. Проте, за даними порталу публічних фінансів, за 2019 рік КП «Благоустрій Кременчука» фактично перерахував ТОВ «Голландські троянди» 3 млн 877 тис грн. Як уже сказано, цьогоріч сума запланована сума 4 млн 205 тис грн. Фактичного зменшення не спостерігається.