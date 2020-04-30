Полтавская ПЦР лаборатория задерживает результаты тестов на Covid-19 для кременчугской ЦРБ

Кременчугская Центральная районная больница (ЦРБ) до сих пор не получила из Полтавы результаты повторных тестов пациентов на Covid-19.
Биологический материал отправили в Полтавскую ПЦР лабораторию 21 апреля – результатов нет до сих пор (по состоянию на 29.04.2020). Сообщение об этом размещено на официальном сайте кременчугской райадминистрации.
В стационаре ЦРБ находится 11 пациентов с диагнозом Covid-19. Состояние двоих из них оценивается как средней тяжести, состояние остальных оценивают как удовлетворительное. Все они ожидают результаты повторного контрольного ПЦР тестирования. По их итогам пациентов либо выпишут, либо нет. А результаты задерживаются.
ЦРБ сообщает, что не получены результаты и за последующие дни, а не только за 21 апреля.
В Полтавскую ПЦР лабораторию поступают пробы со всей области, пока только в Полтаве возможно провести ПЦР тестирование. Количество инфицированных коронавирусом в области возросло, возрос и объем работы для лаборатории. Вице-губернатор Дмитрий Лунин объяснил, что в лаборатории достаточно оборудования, но недостаточно врачей-вирусологов, и взять их пока негде.