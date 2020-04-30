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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Полтавская ПЦР лаборатория задерживает результаты тестов на Covid-19 для кременчугской ЦРБ

Сегодня, 09:03 Просмотров: 1 310 Комментариев: 1

 

В стационаре ЦРБ находится 11 пациентов с диагнозом Covid-19

Кременчугская Центральная районная больница (ЦРБ) до сих пор не получила из Полтавы результаты повторных тестов пациентов на Covid-19.


Биологический материал отправили в Полтавскую ПЦР лабораторию 21 апреля – результатов нет до сих пор (по состоянию на 29.04.2020). Сообщение об этом размещено на официальном сайте кременчугской райадминистрации.


В стационаре ЦРБ находится 11 пациентов с диагнозом Covid-19. Состояние двоих из них оценивается как средней тяжести, состояние остальных оценивают как удовлетворительное. Все они ожидают результаты повторного контрольного ПЦР тестирования. По их итогам пациентов либо выпишут, либо нет. А результаты задерживаются.


ЦРБ сообщает, что не получены результаты и за последующие дни, а не только за 21 апреля.


В Полтавскую ПЦР лабораторию поступают пробы со всей области, пока только в Полтаве возможно провести ПЦР тестирование. Количество инфицированных коронавирусом в области возросло, возрос и объем работы для лаборатории. Вице-губернатор Дмитрий Лунин объяснил, что в лаборатории достаточно оборудования, но недостаточно врачей-вирусологов, и взять их пока негде.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус карантин ПЦР тестирование врач-вирусолог ЦРБ Covid 19 Кременчуг

Комментарии: 1

64
gansit:
Сегодня, 09:47

Надо срочно мэру выразить свое негодование,то списки задерживали,теперь результаты.smile


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