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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Вот почему Полтавская ПЦР лаборатория задерживает результаты тестов на Covid-19

Сегодня, 07:44 Просмотров: 1 121 Комментариев: 3

 

Вице-губернатор объяснил, что проблема не в оборудовании, а в людях

В Полтавской ПЦР лаборатории не хватает квалифицированных кадров – в первую очередь, врачей-вирусологов. Об этом сообщил на брифинге вице-губернатор Полтавщины Дмитрий Лунин.


В связи в нехваткой специалистов, лаборатория не может оперативно справиться с возросшими нагрузками и задерживает результаты тестов.


В Полтавской ПЦР лаборатории тестируется биологический материал на Covid-19 со всей области. Поскольку в области растет количество инфицированных коронавирусом и «контактных», увеличились и объемы работы для лаборатории – пока только здесь могут провести ПЦР тестирование. И лаборатория стала задерживать результаты исследований.


Сегодня на брифинге в Полтаве журналисты задали по этому поводу вопрос вице-губернатору. Он ответил:


 – Основна проблема не в самій лабораторії, а у лікарях-вірусологах, які є в межах доступності для нас. Їх дуже мало залишилося, вони зараз не навчаються в університетах, тому є проблема з кадрами. У нас зараз працюють 4 лікаря-вірусолога та 8 лаборантів, працюють у дві зміни. Основне збільшення потужностей лабораторії можливе лише через вирішення кадрової проблеми. Обладнання достатньо, а людей, на жаль, недостатньо. Ми шукаємо таких працівників.


Сегодня, 29 апреля, на заседании кременчугского противоэпидемического штаба вице-мэр Ольга Усанова сообщила, что Кременчуг до сих пор не получил из Полтавской ПЦР лаборатории результаты 321 анализа на Covid-19. А 28 апреля было получено лишь 2 результата исследований.


Кременчуг не впервые жалуется на задержку результатов исследований. В городе уже закончили ремонт собственной ПЦР лаборатории. Но когда она начнет работать, неизвестно – её ещё предстоит сертифицировать.


К тому же у Кременчуга могут возникнуть те же проблемы с вирусологами, что и у Полтавы. На заседании противоэпидемического штаба мэр возмущался ответом, присланным из Киева – нам написали, что если мы хотим обучить персонал для работы в ПЦР лаборатории, можем приезжать в сентябре. А сегодня – апрель.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid 19 ПЦР лаборатория тесты на коронавирус вирусологи Кременчуг

Комментарии: 3

57
gansit:
Сегодня, 08:21

Да у нас тоже по ходу начальник лаборатории будет бывший работник "конфетной фабрики рошен",то то они там на диагностируют.


1 0
188
Sanay:
Сегодня, 08:36

"Ми шукаємо таких працівників...."

 

Может просто не нужно было их терять? Ищите-ищите...


2 0
57
gansit:
Сегодня, 08:41

Цитата: Sanay

"Ми шукаємо таких працівників...."

 

Может просто не нужно было их терять? Ищите-ищите...

100% Раньше была СЕС ,там были профессионалы, но они мешали и их разогнали.


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