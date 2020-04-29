Вот почему Полтавская ПЦР лаборатория задерживает результаты тестов на Covid-19

В Полтавской ПЦР лаборатории не хватает квалифицированных кадров – в первую очередь, врачей-вирусологов. Об этом сообщил на брифинге вице-губернатор Полтавщины Дмитрий Лунин.
В связи в нехваткой специалистов, лаборатория не может оперативно справиться с возросшими нагрузками и задерживает результаты тестов.
В Полтавской ПЦР лаборатории тестируется биологический материал на Covid-19 со всей области. Поскольку в области растет количество инфицированных коронавирусом и «контактных», увеличились и объемы работы для лаборатории – пока только здесь могут провести ПЦР тестирование. И лаборатория стала задерживать результаты исследований.
Сегодня на брифинге в Полтаве журналисты задали по этому поводу вопрос вице-губернатору. Он ответил:
Сегодня, 29 апреля, на заседании кременчугского противоэпидемического штаба вице-мэр Ольга Усанова сообщила, что Кременчуг до сих пор не получил из Полтавской ПЦР лаборатории результаты 321 анализа на Covid-19. А 28 апреля было получено лишь 2 результата исследований.
Кременчуг не впервые жалуется на задержку результатов исследований. В городе уже закончили ремонт собственной ПЦР лаборатории. Но когда она начнет работать, неизвестно – её ещё предстоит сертифицировать.
К тому же у Кременчуга могут возникнуть те же проблемы с вирусологами, что и у Полтавы. На заседании противоэпидемического штаба мэр возмущался ответом, присланным из Киева – нам написали, что если мы хотим обучить персонал для работы в ПЦР лаборатории, можем приезжать в сентябре. А сегодня – апрель.