Вот почему Полтавская ПЦР лаборатория задерживает результаты тестов на Covid-19

Сегодня, 07:44 Просмотров: 1 121 Комментариев: 3

Вице-губернатор объяснил, что проблема не в оборудовании, а в людях

В Полтавской ПЦР лаборатории не хватает квалифицированных кадров – в первую очередь, врачей-вирусологов. Об этом сообщил на брифинге вице-губернатор Полтавщины Дмитрий Лунин.



В связи в нехваткой специалистов, лаборатория не может оперативно справиться с возросшими нагрузками и задерживает результаты тестов.



В Полтавской ПЦР лаборатории тестируется биологический материал на Covid-19 со всей области. Поскольку в области растет количество инфицированных коронавирусом и «контактных», увеличились и объемы работы для лаборатории – пока только здесь могут провести ПЦР тестирование. И лаборатория стала задерживать результаты исследований.



Сегодня на брифинге в Полтаве журналисты задали по этому поводу вопрос вице-губернатору. Он ответил:





– Основна проблема не в самій лабораторії, а у лікарях-вірусологах, які є в межах доступності для нас. Їх дуже мало залишилося, вони зараз не навчаються в університетах, тому є проблема з кадрами. У нас зараз працюють 4 лікаря-вірусолога та 8 лаборантів, працюють у дві зміни. Основне збільшення потужностей лабораторії можливе лише через вирішення кадрової проблеми. Обладнання достатньо, а людей, на жаль, недостатньо. Ми шукаємо таких працівників.





Сегодня, 29 апреля, на заседании кременчугского противоэпидемического штаба вице-мэр Ольга Усанова сообщила, что Кременчуг до сих пор не получил из Полтавской ПЦР лаборатории результаты 321 анализа на Covid-19. А 28 апреля было получено лишь 2 результата исследований.





Кременчуг не впервые жалуется на задержку результатов исследований. В городе уже закончили ремонт собственной ПЦР лаборатории. Но когда она начнет работать, неизвестно – её ещё предстоит сертифицировать.





К тому же у Кременчуга могут возникнуть те же проблемы с вирусологами, что и у Полтавы. На заседании противоэпидемического штаба мэр возмущался ответом, присланным из Киева – нам написали, что если мы хотим обучить персонал для работы в ПЦР лаборатории, можем приезжать в сентябре. А сегодня – апрель.