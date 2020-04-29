Про збереження за військовослужбовцем місця роботи і середнього заробітку, – роз'яснення Держпраці

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П. 15 Указу Президента України «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» визначено, що з громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається, зокрема, контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України – письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби

Посилаючись на ст. 119 КЗпП на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо чинним законодавством України ці обов’язки можуть виконуватися в робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи, посада і середній заробіток. Працівники, які залучаються до виконання обов’язків, згідно законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і « Про військовий обов’язок і військову службу» отримують гарантії та пільги відповідно до цих законів.





Також, за працівниками, призваними на строкову військову службу або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі через укладення нового контракту на проходження військової служби, під час особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, де вони працювали на час призову. Таким працівникам проводиться виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військоовслужбовців та членів їх сімей».





Ці норми передбачають, що між працівниками, призваними на строкову військову службу або прийнятими на військову службу за контрактом в особливий період, та роботодавцем зберігаються трудові відносини, і працівник лише увільняється від виконання обов’язків зі збереженням місця роботи, посади і виплатою середнього заробітку строком до закінчення особливого періоду або до фактичного звільнення з підприємства.