З початку карантину на самоізоляції було 707 кременчужан

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У Кременчуці з початку карантину на самоізоляції перебувало 707 громадян. Про це стало відомо під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.





Наразі самоізольованих кременчужан у нашому місті 179, 122 із них - це контактні особи; 6 людей, які приїхали з-за кордону, знаходяться у водолікарні.



Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа сказав, що кременчужани, коли помічають, що їхні сусіди порушують самоізоляцію, телефонують на лінію 15-63 та повідомляють про це. У таких випадках епідеміологи та патрульна поліція оперативно реагують на подібні повідомлення.