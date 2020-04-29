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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

З початку карантину на самоізоляції було 707 кременчужан

Сегодня, 19:03 Просмотров: 213

 

Наразі самоізольованих у нашому місті 179

У Кременчуці з початку карантину на самоізоляції перебувало 707 громадян. Про це стало відомо під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.


Наразі самоізольованих кременчужан у нашому місті 179, 122 із них - це контактні особи; 6 людей, які приїхали з-за кордону, знаходяться у водолікарні.


Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа сказав, що кременчужани, коли помічають, що їхні сусіди порушують самоізоляцію, телефонують на лінію 15-63 та повідомляють про це. У таких випадках епідеміологи та патрульна поліція оперативно реагують на подібні повідомлення.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: depositphotos.com
Теги: карантин самоизоляция водолечебница

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