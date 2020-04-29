Кременчуцька ЦРЛ повідомила, скільки медиків у них захворіли на Covid 19

Кременчуцька Центральна районна лікарня (ЦРЛ) надала офіційну інформацію про кількість медпрацівників, які захворіли на Covid 19. Інформація розміщена на офіційному сайті кременчуцької райдержадміністрації.
Станом на 29 квітня найбільші проблеми виникли у терапевтичному відділенні лікарні. Із 19 працівників відділення 14 мають позитивний тест ПЛР на коронавірус та знаходяться на самоізоляції. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька». Їх стан відносно задовільний. Хворі очікують результати повторних тестів ПЛР.
Саме у терапевтичному відділенні лікувалися (і лікуються наразі) пацієнти з пневмоніями. Після ПЛР тестування з’ясувалося, що у них коронавірусна інфекція. Хто у відділенні став «нульовим» носієм коронавірусу, з якого почалося групове зараження, з’ясовують епідеміологи.
Загалом же у кардіологічному корпусі ЦРЛ (де розташоване і терапевтичне відділення) працюють 80 співробітників. ПЛР тестування на Covid 19 зробили 69 з них – і виявили 29 працівників, інфікованих коронавірусом. Переважна більшість з них – персонал терапевтичного відділення.
17 квітня у ЦРБ стався спалах коронавісної інфекції. Спершу там виявили 8 хворих на Covid 19. Далі кількість хворих зростала. Наразі (станом на 29.04.2020) вона не збільшується, у стаціонарі перебуває 11 пацієнтів з Covid 19. Детальніше про події у ЦРЛ можна прочитати в інтерв’ю з директором лікарні Марією Ігнатчук.