Кременчуцька ЦРЛ повідомила, скільки медиків у них захворіли на Covid 19

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Кременчуцька Центральна районна лікарня (ЦРЛ) надала офіційну інформацію про кількість медпрацівників, які захворіли на Covid 19. Інформація розміщена на офіційному сайті кременчуцької райдержадміністрації.



Станом на 29 квітня найбільші проблеми виникли у терапевтичному відділенні лікарні. Із 19 працівників відділення 14 мають позитивний тест ПЛР на коронавірус та знаходяться на самоізоляції. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька». Їх стан відносно задовільний. Хворі очікують результати повторних тестів ПЛР.



Саме у терапевтичному відділенні лікувалися (і лікуються наразі) пацієнти з пневмоніями. Після ПЛР тестування з’ясувалося, що у них коронавірусна інфекція. Хто у відділенні став «нульовим» носієм коронавірусу, з якого почалося групове зараження, з’ясовують епідеміологи.



Загалом же у кардіологічному корпусі ЦРЛ (де розташоване і терапевтичне відділення) працюють 80 співробітників. ПЛР тестування на Covid 19 зробили 69 з них – і виявили 29 працівників, інфікованих коронавірусом. Переважна більшість з них – персонал терапевтичного відділення.



17 квітня у ЦРБ стався спалах коронавісної інфекції. Спершу там виявили 8 хворих на Covid 19. Далі кількість хворих зростала. Наразі (станом на 29.04.2020) вона не збільшується, у стаціонарі перебуває 11 пацієнтів з Covid 19. Детальніше про події у ЦРЛ можна прочитати в інтерв’ю з директором лікарні Марією Ігнатчук.