Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна10406
Кременчук70
Хворі:
Україна8907
Кременчук60
Вилікувалось:
Україна1238
Кременчук9
Померло:
Україна261
Кременчук1
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кількість хворих на Covid-19 в Україні майже наблизилася до 10,5 тисяч

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 089

 

За добу зафіксовано 540 нових випадків

Станом на ранок 30 квітня в Україні 10 406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1 238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків, - повідомляє МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 417 випадків;
  • Волинська область — 280 випадків;
  • Дніпропетровська область — 347 випадків;
  • Донецька область — 68 випадків;
  • Житомирська область — 374 випадки;
  • Закарпатська область — 419 випадків;
  • Запорізька область — 243 випадки;
  • Івано-Франківська область — 862 випадки;
  • Кіровоградська область — 391 випадок;
  • м. Київ — 1401 випадок;
  • Київська область — 664 випадки;
  • Львівська область — 430 випадків;
  • Луганська область — 33 випадки;
  • Миколаївська область — 126 випадків;
  • Одеська область — 277 випадків;
  • Полтавська область — 203 випадки;
  • Рівненська область — 637 випадків;
  • Сумська область — 102 випадки;
  • Тернопільська область — 779 випадків;
  • Харківська область — 249 випадків;
  • Херсонська область — 111 випадків;
  • Хмельницька область — 82 випадки;
  • Чернівецька область — 1571 випадок;
  • Черкаська область — 290 випадків;
  • Чернігівська область — 50 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

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