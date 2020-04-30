Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна10406
Кременчук70
Хворі:
Україна8907
Кременчук60
Вилікувалось:
Україна1238
Кременчук9
Померло:
Україна261
Кременчук1
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Чотири нові випадки Covid-19 зафіксували у Кременчуці

Сегодня, 10:15 Просмотров: 4 032 Комментариев: 2

 

Загалом в місті вже 70 підтверджених випадків

У Кременчуці чотири нові випадки Covid-19. Загалом в місті 70 хворих. Таку інформацію повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Загалом у Полтавській області 203 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, нових за добу – 15.


Ситуація в містах і районах:

  • Кременчук – 70 (нові випадки – 4);
  • Полтава – 31 (нові випадки – 2);
  • Кременчуцький район – 25;
  • Миргородський район із містом Миргород – 14 (1 новий випадок);
  • Горішні Плавні – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Кобеляцький район – 10 (6 нових випадків);
  • Полтавський район – 7 (1 новий випадок);
  • Карлівський район – 5;
  • Чутівський район – 3;
  • Глобинський район – 3 (новий випадок – 1);
  • Лубни – 2;
  • Лубенський, Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
  • Машівський район – 1 (людина одужала)4
  • Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Загалом одужали від коронавірусної інфекції 21 людина (новий одужавший у Кременчуцькому районі. Хворіє 176 жителів області, із них 54 медичних працівники. Загалом маємо 6 летальних випадків.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус

Комментарии: 2

4 333
Туся:
Сегодня, 11:17

 Ось як повідкривають базари, промислові магазини то в 5 разів більше за добу будуть фіксувати нові випадки хвороби!!  Наші люди не вміють виконувати правила своєї безпеки в період карантину! Для нас потрібна тільки залізна дисципліна!


11 4
64
gansit:
Сегодня, 11:59

Цитата: Туся

 Ось як повідкривають базари, промислові магазини то в 5 разів більше за добу будуть фіксувати нові випадки хвороби!!  Наші люди не вміють виконувати правила своєї безпеки в період карантину! Для нас потрібна тільки залізна дисципліна!

Ой да ладно,толпится у банков и маркетов все время и ничё,а на открытом воздухе,ОЙ будет ,ой что будет.smile


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