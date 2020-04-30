Чотири нові випадки Covid-19 зафіксували у Кременчуці

Сегодня, 10:15 Просмотров: 4 032 Комментариев: 2

Загалом в місті вже 70 підтверджених випадків

У Кременчуці чотири нові випадки Covid-19. Загалом в місті 70 хворих. Таку інформацію повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





Загалом у Полтавській області 203 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, нових за добу – 15.





Ситуація в містах і районах:

Кременчук – 70 (нові випадки – 4);

Полтава – 31 (нові випадки – 2);

Кременчуцький район – 25;

Миргородський район із містом Миргород – 14 (1 новий випадок);

Горішні Плавні – 12;

Зіньківський район – 10;

Кобеляцький район – 10 (6 нових випадків);

Полтавський район – 7 (1 новий випадок);

Карлівський район – 5;

Чутівський район – 3;

Глобинський район – 3 (новий випадок – 1);

Лубни – 2;

Лубенський, Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;

Машівський район – 1 (людина одужала)4

Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Загалом одужали від коронавірусної інфекції 21 людина (новий одужавший у Кременчуцькому районі. Хворіє 176 жителів області, із них 54 медичних працівники. Загалом маємо 6 летальних випадків.