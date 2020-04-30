Чотири нові випадки Covid-19 зафіксували у Кременчуці

Загалом в місті вже 70 підтверджених випадків
У Кременчуці чотири нові випадки Covid-19. Загалом в місті 70 хворих. Таку інформацію повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Загалом у Полтавській області 203 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, нових за добу – 15.
Ситуація в містах і районах:
- Кременчук – 70 (нові випадки – 4);
- Полтава – 31 (нові випадки – 2);
- Кременчуцький район – 25;
- Миргородський район із містом Миргород – 14 (1 новий випадок);
- Горішні Плавні – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Кобеляцький район – 10 (6 нових випадків);
- Полтавський район – 7 (1 новий випадок);
- Карлівський район – 5;
- Чутівський район – 3;
- Глобинський район – 3 (новий випадок – 1);
- Лубни – 2;
- Лубенський, Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
- Машівський район – 1 (людина одужала)4
- Котелевський і Хорольський райони – по 1.
Загалом одужали від коронавірусної інфекції 21 людина (новий одужавший у Кременчуцькому районі. Хворіє 176 жителів області, із них 54 медичних працівники. Загалом маємо 6 летальних випадків.