Кременчужанин не пустив «газовиків» до квартири - без блакитного палива залишилося дев'ять сусідів

Сегодня, 10:32 Просмотров: 1 419 Комментариев: 6

У чоловіка згоріла каструля на плиті. Газове обладнання хотіли обстежити фахівці, проте власник не пустив їх до квартири

29 квітня о 12.25 ДСНС викликала Аварійно-диспетчерську службу ПрАТ «Кременчукгаз» за адресою квартал 297, будинок №6. З'ясувалося, що на плиті згоріла каструля з їжею. За словами пожежних, господар квартири заснув. На номер «101» подзвонили сусіди, які побачили дим у під'їзді, - інформує «Кременчукгаз».





«Газовики» прибули на місце події, але потрапити до помешкання, де сталася пожежа, не вдалося. Господар зачинився у квартирі і відмовився відкривати двері.





Вогонь міг пошкодити газове обладнання, тому вирішили припинити газопостачання до квартири, де сталася пожежа. Однак, разом із цим мешканцем, без газу залишилися ще дев’ять сусідів по стояку.





Це вже четвертий подібний випадок за квітень. Із початку 2020 року зафіксовано 5 випадків загоряння їжі.