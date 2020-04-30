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Кременчужанин не пустив «газовиків» до квартири - без блакитного палива залишилося дев'ять сусідів

Сегодня, 10:32 Просмотров: 1 419 Комментариев: 6

 

У чоловіка згоріла каструля на плиті. Газове обладнання хотіли обстежити фахівці, проте власник не пустив їх до квартири

29 квітня о 12.25 ДСНС викликала Аварійно-диспетчерську службу ПрАТ «Кременчукгаз» за адресою квартал 297, будинок №6. З'ясувалося, що на плиті згоріла каструля з їжею. За словами пожежних, господар квартири заснув. На номер «101» подзвонили сусіди, які побачили дим у під'їзді, - інформує «Кременчукгаз».


«Газовики» прибули на місце події, але потрапити до помешкання, де сталася пожежа, не вдалося. Господар зачинився у квартирі і відмовився відкривати двері.


Вогонь міг пошкодити газове обладнання, тому вирішили припинити газопостачання до квартири, де сталася пожежа. Однак, разом із цим мешканцем, без газу залишилися ще дев’ять сусідів по стояку.


Це вже четвертий подібний випадок за квітень. Із початку 2020 року зафіксовано 5 випадків загоряння їжі.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Пожежа пожар Кременчукгаз

Комментарии: 6

4 333
Туся:
Сегодня, 11:26

 Вибити двері і дати триндюлєй, щоб навчився жити по-людські зі своїми сусідами.  


6 4
64
gansit:
Сегодня, 11:29

Цитата: Туся

 Вибити двері і дати триндюлєй, щоб навчився жити по-людські зі своїми сусідами.  

Еще не много карантина и люди будут очень агрессивными ко всему.


5 1
1 139
s2e7r8g:
Сегодня, 11:35

Цитата: gansit
Цитата: Туся

 Вибити двері і дати триндюлєй, щоб навчився жити по-людські зі своїми сусідами.  

Еще не много карантина и люди будут очень агрессивными ко всему.

Та да, и триндюлей могут получить выбивальщики дверейblush


5 2
4 333
Туся:
Сегодня, 11:58

 Ні, раз я мешкаю в багатоквартирному будинку, то немаю права мішати своїм сусідам( Кидати в унітаз усе, щоб інші плавали в гімні, варити, так, щоб інші могли майже згоріти, шуміти, так, щоб інші і око не зімкнули за ніч, смітити, так, щоб інші задихалися від сусідських нечистот, і багато, багато іншого!!!!!) Не можеш так жити, щоб тебе ніхто й не чув, значить пи  з      ду  й в часну хату і висе  ри   сь собі хоч на голову!!!! Моя б влада, я б таких сусідів виселяла б в космос!


10 0
1 139
s2e7r8g:
Сегодня, 12:50

Цитата: Туся

 Ні, раз я мешкаю в багатоквартирному будинку, то немаю права мішати своїм сусідам( Кидати в унітаз усе, щоб інші плавали в гімні, варити, так, щоб інші могли майже згоріти, шуміти, так, щоб інші і око не зімкнули за ніч, смітити, так, щоб інші задихалися від сусідських нечистот, і багато, багато іншого!!!!!) Не можеш так жити, щоб тебе ніхто й не чув, значить пи  з      ду  й в часну хату і висе  ри   сь собі хоч на голову!!!! Моя б влада, я б таких сусідів виселяла б в космос!

Так ніхто ж не заперечує, що чоловік не правий, що не  пустив газовиків. Але вибивати двері і давати триндюлєй - це мабуть занадто. То догож невідомо, як все було насправді, може просто нікого не було вдома, а сказали що "Господар зачинився у квартирі і відмовився відкривати двері". 


3 0
43
tyora777:
Сегодня, 12:53

Здесь газовщики молодцы действуют согласно протоколу. А при замене счетчиков в моем подъезде совсем недавно дважды в течении месяца без объявлений и предупреждений отключали газ по стояку, ставили счетчики и благополучно без поквартирного обхода включали газ. И им совершенно по барабану и робатягам и руководству "Кременчуггаза", что не дай бог у кого-то на плите в это время что-то варилось и нет плиты с газконтролем: взрыв был бы неминуем. Когда звонил им на горячую линию с претензией они сказали, что те же соседи должны были  оповещать и развешивать объявления о перекрытии газа. А газовщики даже у них не спрашивают и не проверяют сделали они оповещение или нет. Нас...ть им на это. А это, извините меня, не вода.


2 0

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