Всі ринки Кременчука потрапляють під агропродовольчі, але невідомо коли запрацюють

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 492 Комментариев: 6

У міській раді Кременчука поки не називають дату відкриття ринків. Все залежатиме від того, як будуть готові ринки до відкриття. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.









Всі 9 ринків Кременчука потрапляють під агропродовольчі. Зараз розглядають можливість роботи по два пости на ринках, також керівництво ринків шукає термометри для обстеження покупців та продавців й інше необхідне обладнання для запуску роботи ринку.





У мерії заявили, що поки жоден з керівників ринків не подав заявку на відкриття.





Доповнено





На засіданні надзвичайної протиепідеміологічної комісії прийняли рішення про відновлення міських ринків, але вони відновлять роботу лише після того, як здасть своєрідний екзамен. Пункти здачі будуть затвердженні на засіданні виконкому.

Міський голова озвучив інформацію до керівників ринків.

- Всі працівники Держспоживслужби будуть нести службу з увімкненими камерами. - додав мер.

Також на кожному ринки буде по 2-3 працівники.

За словами Віталія Малецького це окремий стимул, щоб підготуватися до відкриття, щоб з понеділка/вівторка ринки запрацювали.

Детальніше з постанову №313, яка дозволяє відкрити продовольчі ринки можна ознайомитися тут. Нагадаємо, що постанову прийняли вчора 29 квітня на заіданні уряду.