Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна10406
Кременчук70
Хворі:
Україна8907
Кременчук60
Вилікувалось:
Україна1238
Кременчук9
Померло:
Україна261
Кременчук1
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Всі ринки Кременчука потрапляють під агропродовольчі, але невідомо коли запрацюють

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 492 Комментариев: 6

Ринки готуються до відкриття

У міській раді Кременчука поки не називають дату відкриття ринків. Все залежатиме від того, як будуть готові ринки до відкриття. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Послаблення карантину: уряд вирішив відкрити ринки


Всі 9 ринків Кременчука потрапляють під агропродовольчі. Зараз розглядають можливість роботи по два пости на ринках, також керівництво ринків шукає термометри для обстеження покупців та продавців й інше необхідне обладнання для запуску роботи ринку.


У мерії заявили, що поки жоден з керівників ринків не подав заявку на відкриття.


Доповнено 


На засіданні надзвичайної протиепідеміологічної комісії прийняли рішення про відновлення міських ринків, але вони відновлять роботу лише після того, як здасть своєрідний екзамен. Пункти здачі будуть затвердженні на засіданні виконкому.

Міський голова озвучив інформацію до керівників ринків.

- Всі працівники Держспоживслужби будуть нести службу з увімкненими камерами. - додав мер.

Також на кожному ринки буде по 2-3 працівники.

За словами Віталія Малецького це окремий стимул, щоб підготуватися до відкриття, щоб з понеділка/вівторка ринки запрацювали.

Детальніше з постанову №313, яка дозволяє відкрити продовольчі ринки можна ознайомитися тут. Нагадаємо, що постанову прийняли вчора 29 квітня на заіданні уряду. 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: рынки карантин

Комментарии: 6

64
gansit:
Сегодня, 11:32

Мэрия дает шанс еще подзаработать маркетам всех мастей, а то они бедные еле концы с концами сводят.


14 2
4 333
Туся:
Сегодня, 11:42

 Можливо я не правильно розумію  дій аграріїв, та коли дивишся в інтернеті зйомки, як фермери просто в посадку викидають ридиску, цибулю, зелень, виливають на дорогу бідони з молоком, то просто дивуєшся таким вчинкам.  Немає можливості продати, бо закриті місця збуту, а просто тихенько "подарувати"  людям, щоб ніхто й не знав- жаба задавить віддати задаром. Хай краще пропаде, згніє. Вихід завжди є! Не вірю, що нічого не можна придумати, а тільки викинути!! А, можливо це фейкові ролики?


11 7
64
gansit:
Сегодня, 12:03

Цитата: Туся

Хай краще пропаде, згніє. Вихід завжди є! Не вірю, що нічого не можна придумати, а тільки викинути!! А, можливо це фейкові ролики?

Так когда они будут раздавать-это будет как благотворительность,а местные чинуши еще и пиар устроят.



И.О. царя может нам расскажет,а маркеты и новая линия сдавали экзамены?Или там есть интерес?


7 1
122
Trevak:
Сегодня, 12:10

Цитата: gansit
Цитата: Туся

Хай краще пропаде, згніє. Вихід завжди є! Не вірю, що нічого не можна придумати, а тільки викинути!! А, можливо це фейкові ролики?

Так когда они будут раздавать-это будет как благотворительность,а местные чинуши еще и пиар устроят.



И.О. царя может нам расскажет,а маркеты и новая линия сдавали экзамены?Или там есть интерес?

Ну Вы что,в Новой Линии есть свои консультанты-поводыри,они как Моисей водят по магазину и защищают от Короновируса.


4 1
4 333
Туся:
Сегодня, 12:18

 В моєму коликтиві працює дядько з села. Держить дві корови. Я знаю, що це важка праця біля живності і розумію дядькові турботи. АЛе не можу собі уяснити, коли він розповідає, що приїзджають з міста "ділки" і скуповують молоко просто за копійки. Так краще я те молоко виллю в помийницю, а ніж йому за копійки продам. І він , його жінка, його сусіди так і вчиняють. Невже немає другого виходу?? Кажу , привези на роботу і тут продай людям. Дорого не хочуть купувати, а дешево не хочу я продавати. Буду виливати! Отакий національний  менталітет


2 2
111
Чувааак:
Сегодня, 12:52

Якщо мова йде про ВСІ ринки, то яким боком Придніпровський, де торгують тряпками, взуттям, коврами і велосипедами, став агропродовольчим??


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх