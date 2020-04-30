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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У хворих на коронавірус кременчужан пневмонія протікає важко, – Максим Середа

Сегодня, 11:18 Просмотров: 1 865 Комментариев: 2

 

Жінка поважного віку хворіє вже місяць без позитивних змін, а пацієнт, якому близько 40 років, два тижні лежить з температурою 38°С

30 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації керівник управління охорони здоров'я Максим Середа розповів про те, як протікає лікування людей з коронавірусною хворобою у Кременчуці.


Фахівці – й інфекціоністи, й пульмонологи – вважають, що атипова пневмонія у кременчужан з COVID-19 протікає важче, ніж у людей, які були хворі свинячим чи пташиним грипом, у деяких пацієнтів протягом 14-16 днів не реєструється позитивна динаміка.


Наприклад, при звичайній пневмонії позитивна динаміка спостерігається на 5-7 день, то при коронавірусі одужання затяжне і важке, пацієнти не реагують навіть на повноцінне лікування, яке передбачене протоколами Міністерства охорони здоров'я. Середній курс лікування на стаціонарі при звичайній пневмонії триває 7-10 днів, а при зумовленій коронавірусом – 20-22 дні.


У Кременчуці зафіксований антирекорд – коли жінку поважного віку лікували близько місяця, до неї пробували застосовувати декілька схем терапії, у тому числі за методами, як лікували у Італії та Китаї, але позитивної динаміки у неї так і немає. Також є пацієнт трохи за 40, у котрого вже 2 тижні тримається температура 38°С і не видно жодних позитивних змін. Ці пацієнти періодично потребують кисневої терапії.


- Хвороба може дійсно проходити безсимптомно у багатьох, а когось вона може зачепити так, як цих людей, що навіть медицина безсила, аби вивести з такого критичного стану, – прокоментував міський голова Віталій Малецький і закликав кременчужан не нехтувати власним здоров'ям та дотримуватися правил карантину.
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Автор: Катерина Турубара Источник фото: misto.vn.ua
Теги: коронавірус коронавирус лечение заболеваемость пациенты пневмония

Комментарии: 2

4 333
Туся:
Сегодня, 11:31

 Ніхто не може  пояснити, чому одна людина важко переносить захворювання, а другій -нічого! Наука не вдосконалена......


4 4
529
Fox:
Сегодня, 13:03

Цитата: Туся

 Ніхто не може  пояснити, чому одна людина важко переносить захворювання, а другій -нічого! Наука не вдосконалена......

Иммунологи считают, что все зависит от врожденного иммунитета - от природных антител IgA и IgM, которые содержатся в слюне и секретах слизистых. Также у мужчин инфекция протекает в более тяжелой форме, в результате они чаще попадают в реанимации. Мужчины умирают от коронавируса в два раза чаще, чем женщины.


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