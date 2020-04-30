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Надзвичайні новини

Вночі у «Міському саду» розбили ліхтарі

Сегодня, 11:39 Просмотров: 840 Комментариев: 3

  

Припускають, що це зробили заради металу

Сьогодні, 30 квітня, на засіданні оперативного штабу в мерії стало відомо, що у «Міському саду» невідомі розбили ліхтарі. Це сталося вночі.


Припускають, що люди хотіли поживитися кольоровим металом.


 


 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: h.kremenchug
Теги: Міський сад фонари

Комментарии: 3

4 333
Туся:
Сегодня, 12:03

 Саме Отаким скотинякам ще висадити вишні по десять тисяч! Хай насолоджуються та виховують  в собі прекрасне....


6 0
6
Андрей 17:
Сегодня, 12:20

Прогулка в парке 17000 штраф, интересно а за ЭТО - сколько???


1 0
122
Trevak:
Сегодня, 12:21

Это тактика убьем сразу двух коней.

1.Найдем "козла" отпущения и на него спишем всё.

2.А чем мы(они) хуже ,если некоторые покупают вишню за 17 тыс,то есть шанс прикупить новые фонари тоже по "богатому".


2 1

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