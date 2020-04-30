Вночі у «Міському саду» розбили ліхтарі

Сегодня, 11:39 Просмотров: 840 Комментариев: 3

Припускають, що це зробили заради металу

Сьогодні, 30 квітня, на засіданні оперативного штабу в мерії стало відомо, що у «Міському саду» невідомі розбили ліхтарі. Це сталося вночі.





Припускають, що люди хотіли поживитися кольоровим металом.







