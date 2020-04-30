Вночі у «Міському саду» розбили ліхтарі

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Припускають, що це зробили заради металу
Сьогодні, 30 квітня, на засіданні оперативного штабу в мерії стало відомо, що у «Міському саду» невідомі розбили ліхтарі. Це сталося вночі.
Припускають, що люди хотіли поживитися кольоровим металом.
Саме Отаким скотинякам ще висадити вишні по десять тисяч! Хай насолоджуються та виховують в собі прекрасне....
Прогулка в парке 17000 штраф, интересно а за ЭТО - сколько???
Это тактика убьем сразу двух коней.
1.Найдем "козла" отпущения и на него спишем всё.
2.А чем мы(они) хуже ,если некоторые покупают вишню за 17 тыс,то есть шанс прикупить новые фонари тоже по "богатому".