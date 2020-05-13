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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Двох депутатів та 19 працівників мерії Кременчука протестували на коронавірус

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 732 Коментарів: 2

 

На ПЛР-дослідження відправили аналізи контактних осіб та тих, хто ймовірно міг контактувати з хворим заступником мера

У зв'язку з тим, що віцемер Дмитро Кравченко захворів на COVID-19, 12 травня двох депутатів Кременчуцької міської ради та 19 працівників мерії Кременчука протестували на коронавірус за допомогою ПЛР-тестів. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив міський голова Віталій Малецький.


За його словами, перевіряли контактних осіб, а також тих, хто ймовірно міг контактувати з хворим заступником мера, підозр на коронавірус нікому не виставили.


- Ті люди, які безпосередньо працювали з нашим колегою, пересувалися автотранспортним засобом, були спільно в приміщеннях більше трьох хвилин, умовно кажучи, їм всім було зроблено ПЛР-тестування, - сказав Малецький.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус ПЦР тестирование депутаты мэрия Дмитрий Кравченко Виталий Малецкий

Коментарі: 2

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shtai:
Сьогодні, 15:27

В исполкоме работает 2 депутата и 19 сотрудников исключая заболевшего? Или в нашем исполкоме короновирус ведет себя по другому и диффузия там не работает?


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Piton78:
Сьогодні, 16:17

Цікаво що б виявили якби діагностика була на поліграфі! Мабуть всіх довелося б відправити на примусову изоляцію років на декілька!


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