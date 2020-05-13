Двох депутатів та 19 працівників мерії Кременчука протестували на коронавірус

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 732 Коментарів: 2

На ПЛР-дослідження відправили аналізи контактних осіб та тих, хто ймовірно міг контактувати з хворим заступником мера

У зв'язку з тим, що віцемер Дмитро Кравченко захворів на COVID-19, 12 травня двох депутатів Кременчуцької міської ради та 19 працівників мерії Кременчука протестували на коронавірус за допомогою ПЛР-тестів. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив міський голова Віталій Малецький.





За його словами, перевіряли контактних осіб, а також тих, хто ймовірно міг контактувати з хворим заступником мера, підозр на коронавірус нікому не виставили.





- Ті люди, які безпосередньо працювали з нашим колегою, пересувалися автотранспортним засобом, були спільно в приміщеннях більше трьох хвилин, умовно кажучи, їм всім було зроблено ПЛР-тестування, - сказав Малецький.



