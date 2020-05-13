Двох депутатів та 19 працівників мерії Кременчука протестували на коронавірус

На ПЛР-дослідження відправили аналізи контактних осіб та тих, хто ймовірно міг контактувати з хворим заступником мера
У зв'язку з тим, що віцемер Дмитро Кравченко захворів на COVID-19, 12 травня двох депутатів Кременчуцької міської ради та 19 працівників мерії Кременчука протестували на коронавірус за допомогою ПЛР-тестів. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив міський голова Віталій Малецький.
За його словами, перевіряли контактних осіб, а також тих, хто ймовірно міг контактувати з хворим заступником мера, підозр на коронавірус нікому не виставили.