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У центрі Кременчука вночі згорів автомобіль

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 1 985

 

Вогонь зачепив автівку, що була поруч

У ніч на 17 червня на вулиці Тракторній горів автомобіль Mitsubishi Pajero Sport. У результаті машина згоріла повністю, - - інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.


Від займання врятували дерев’яний навіс, пошкоджена електропроводка навісу довжиною 4 метри погонних. Daewoo Lanos, що був поруч з Mitsubishi Pajero Sport, також «постраждав»: пошкоджено задній бампер, задні фари, лакофарбове покриття площею один квадратний метр.


 


Причина пожежі встановлюється.

 

Додано: поліція розбирається, хто підпалив машину. Попередньо відомо від Кременчуцького відділу поліції, що невідомі через паркан кинули пляшку із запалювальною сумішшю. Власниця автомобіля - 65-річна жінка.


Відкрито кримінальне провадження за ст. 194 ч.2 (Умисне знищення або пошкодження майна).

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: ДСНС, Кременчуцький відділ поліції
Теги: Пожежа автомобиль горел автомобиль

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