Кременчужан закликають не ганьбити честь мундира та не давати хабарів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 993 Коментарів: 1

Військовий комісар Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату підполковник Роман Сушко звернувся до кременчужан з проханням сприяти проведенню призову та не давати хабарів.





За словами військового комісара, військкомат працює та водночас розпочинає активну фазу призову громадян на строкову військову службу, триває відбір кандидатів з осіб офіцерів запасу на військову службу за призовом, згідно графіку прийому громадян здійснюється військовий облік військовозобов’язаних та надання інших послуг.





- В нашому суспільстві надзвичайно актуальним є питання протидії корупції. І я, як керівник, зобов’язаний, в межах своєї компетенції, забезпечити запобігання її проявам у військовому комісаріаті. Наразі, важливо прибрати підстави для корупційних дій. Тому, звертаючись до Вас шановні призовники та військовозобов’язані, я наполегливо рекомендую уникати спроб ухилення від строкової військової служби, дотримуватись правил військового обліку та не провокувати моїх підлеглих на отримання хабаря з будь-яких підстав.

Особовий склад Кременчуцького ОМВК, більшість з якого мають досвід бойових дій на сході країни, категорично проти корупції.

Нагадую, що дача хабаря, а також посередництво у хабарництві, карається Законом.





Хочу запевнити, що за спробу будь-кого з особового складу Кременчуцького ОМВК осоромити честь мундира – кадрові рішення будуть прийняті негайно.





Звертаюсь до голів селищних, районних та місцевих органів влади, керівників ОСББ, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з проханням відповідально віднестись до організації та проведення весняного призову на військову строкову службу.





Сьогодні Україна потребує сильного та відповідального суспільства, тож давайте разом бути гідними громадянами своєї країни, - зауважив Роман Сушко.





Інформацію з питань призову на строкову військову службу ви можете отримати звернувшись на «гарячу лінію» Кременчуцького ОМВК

☎ (05366) – 3-10-45 або за адресою: м.Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6