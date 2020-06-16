Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.06.2020 10:00
Підтверджені:
Україна32476
Кременчук111
Хворі:
Україна17036
Кременчук2
Одужало:
Україна14528
Кременчук105
Померло:
Україна912
Кременчук4
Кременчук

Кременчужан закликають не ганьбити честь мундира та не давати хабарів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 993 Коментарів: 1

  

Триває активна фаза призову громадян на строкову військову службу

Військовий комісар Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату підполковник Роман Сушко звернувся до кременчужан з проханням сприяти проведенню призову та не давати хабарів. 


За словами військового комісара, військкомат працює та водночас розпочинає активну фазу призову громадян на строкову військову службу, триває відбір кандидатів з осіб офіцерів запасу на військову службу за призовом, згідно графіку прийому громадян здійснюється військовий облік військовозобов’язаних та надання інших послуг.


- В нашому суспільстві надзвичайно актуальним є питання протидії корупції. І я, як керівник, зобов’язаний, в межах своєї компетенції, забезпечити запобігання її проявам у військовому комісаріаті. Наразі, важливо прибрати підстави для корупційних дій. Тому, звертаючись до Вас шановні призовники та військовозобов’язані, я наполегливо рекомендую уникати спроб ухилення від строкової військової служби, дотримуватись правил військового обліку та не провокувати моїх підлеглих на отримання хабаря з будь-яких підстав.

Особовий склад Кременчуцького ОМВК, більшість з якого мають досвід бойових дій на сході країни, категорично проти корупції.

Нагадую, що дача хабаря, а також посередництво у хабарництві, карається Законом.


Хочу запевнити, що за спробу будь-кого з особового складу Кременчуцького ОМВК осоромити честь мундира – кадрові рішення будуть прийняті негайно. 


Звертаюсь до голів селищних, районних та місцевих органів влади, керівників ОСББ, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з проханням відповідально віднестись до організації та проведення весняного призову на військову строкову службу.


Сьогодні Україна потребує сильного та відповідального суспільства, тож давайте разом бути гідними громадянами своєї країни, - зауважив Роман Сушко. 


Інформацію з питань призову на строкову військову службу ви можете отримати звернувшись на «гарячу лінію» Кременчуцького ОМВК
☎ (05366) – 3-10-45 або за адресою: м.Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6
1
Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат

Коментарі: 1

3 334
Daniel Mroz:
Сьогодні, 11:14

А що там з передвиборною обіцянкою Зеленського про контрактну армію, глухо?



 


4 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх