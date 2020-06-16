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У Кременчуці затримали торговця «травою» та метамфетаміном

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 1 046 Коментарів: 1

 

У збуті наркотиків підозрюють 41-річного кременчужанина

16 червня у Кременчуці затримали 41-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у продажі метамфетаміну та марихуани. Відділ комунікації поліції Полтавщини проінформував про те, що під час обшуку за адресою проживання та в автомобілі кременчужанина вилучили зіп-пакети з кристалічної психотропною речовиною та марихуаною, чорнові записи, ваги, мобільний телефон та інші речі. Вони мають пройти експертизу.


Чоловіка затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконний збут наркотичних засобів. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: наркотики марихуана метамфетамин

Коментарі: 1

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Чувааак:
Сьогодні, 12:09

Підіть до ринку на бившій Кіровоградській, там такої трави ПОВНО!


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