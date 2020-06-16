Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.06.2020 10:00
Підтверджені:
Україна32476
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Лише одна кременчужанка хворіє на COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 964 Коментарів: 4

 

Тиждень у нашому місті не фіксували коронавірусну хворобу

У Кременчуці лише одна кременчужанка хворіє на коронавірус, про це повідомив мер міста Віталій Малецький. Ще одна пацієнка одужала від коронавірусної хвороби. Стан її здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний.


Всім пацієнтам з пневмоніями та ГРВІ з підозрою на COVID-19 проводять ПЛР-тестування зразків біологічного матеріалу. З 10 червня нових випадків коронавірусноі хвороби в Кременчуці не реєструвалося.


За весь період роботи Кременчуцькою імунологічною лабораторією проведено 176 досліджень методом ПЛР, виявлено 3 позитивних результати.


Проводиться також тестування методом ІФА особам, які направляються на планове стаціонарне лікування, медичним працівникам, працівникам поліції та Національної гвардії, призовникам тощо.


- Хоча епідеміологічну ситуацію щодо захворюваності на коронавірусну хворобу сьогодні в Кременчуці можна вважати контрольованою, загальна ситуація в країні залишається напруженою. Щодня реєструються сотні нових випадків. Надзвичайно важливим для збереження нашого здоров‘я та здоров’я наших близьких є дотримання правил особистої гігієни та безпечної поведінки, - написав міський голова Кременчука. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Коментарі: 4

63
DjMaster:
Сьогодні, 10:14

Тоесть по Украине колличество заболевших растет, а у нас всё тихо?

Ктото явно чтото скрывает


3 11
228
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 11:40

Скорейшего выздоровления!


3 1
34
Руслан Климашенко:
Сьогодні, 11:45

Радуют такие новости, что в нашем городе нету вспышки эпидемии, ведь в Кременчуге все под контролем и все мы ответственно относимся к правилам гигиены.


1 3
199
Grinenko:
Сьогодні, 12:08

Значит у нас люди адекватно относились к карантинным мерам и не распространяли вирус.Тем более что по всему городу проводили дезинфекциию и профилактику.


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