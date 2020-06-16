Лише одна кременчужанка хворіє на COVID-19 у Кременчуці

У Кременчуці лише одна кременчужанка хворіє на коронавірус, про це повідомив мер міста Віталій Малецький. Ще одна пацієнка одужала від коронавірусної хвороби. Стан її здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний.
Всім пацієнтам з пневмоніями та ГРВІ з підозрою на COVID-19 проводять ПЛР-тестування зразків біологічного матеріалу. З 10 червня нових випадків коронавірусноі хвороби в Кременчуці не реєструвалося.
За весь період роботи Кременчуцькою імунологічною лабораторією проведено 176 досліджень методом ПЛР, виявлено 3 позитивних результати.
Проводиться також тестування методом ІФА особам, які направляються на планове стаціонарне лікування, медичним працівникам, працівникам поліції та Національної гвардії, призовникам тощо.