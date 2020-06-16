Біля залізничного вокзалу збили пішохода - той помер у лікарні

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 2 091 Коментарів: 3

Учора ввечері, 16 червня, на вулиці Першотравневій сталася ДТП. Водій за кермом Daewoo Lanos збив 50-річного пішохода, - повідомляє патрульна поліція. Чоловік переходив дорогу у недозволеному місці.





Відомо, що потерпілий не мав постійного місця проживання.





Від Кременчуцького відділу поліції стало відомо, що чоловік помер 17 червня у лікарні. За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.



