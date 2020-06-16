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Надзвичайні новини

Біля залізничного вокзалу збили пішохода - той помер у лікарні

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 2 091 Коментарів: 3

  

Потерпілий переходив дорогу у недозволеному місці

Учора ввечері, 16 червня, на вулиці Першотравневій сталася ДТП. Водій за кермом Daewoo Lanos збив 50-річного пішохода, - повідомляє патрульна поліція. Чоловік переходив дорогу у недозволеному місці.


Відомо, що потерпілий не мав постійного місця проживання.


Від Кременчуцького відділу поліції стало відомо, що чоловік помер 17 червня у лікарні. За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

 


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: смертельное ДТП ДТП

Коментарі: 3

158
Автолюбитель:
Сьогодні, 10:51

Ну как так то?Там же отбойники стоят что бы пешеходы дорогу там не переходили!


4 0
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Зорин:
Сьогодні, 11:01

А кто пацану машину будет ремонтировать?


4 3
38
ags:
Сьогодні, 11:39

Цитата: Зорин
А кто пацану машину будет ремонтировать?

 

Да, фиг с ней, машиной этой. Как пацан теперь жить будет, с мыслью о том, что убил тело. Как себя не успокаивай, всё равно груз на душе останется.


5 1

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