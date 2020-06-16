«Кременчукводоканал» скасував два тендери на купівлю аварійних автомобілів-майстерень

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Тепер немає коштів на закупівлю

КП «Кременчукводоканал» вже після торгів скасувало два тендери на купівлю аварійних автомобілів-майстерень на загальну суму 6 млн грн. Інформація про це розміщена в системі електронних закупівель ProZorro.





Обидва тендери були оголошені 12 березня:

Торги відбулися 30 березня. На етапі кваліфікації переможця «Кременчукводоканал» відхилив найдешевші пропозиції ТОВ «Кременчуцький автомобільний завод» (дилера ПрАТ «АвтоКрАЗ») через невідповідність умовам тендерної документації - новостворене підприємство не мало досвіду виконання аналогічних договорів.









29 квітня водоканал акцептував (прийняв до розгляду) пропозиції іншого учасника - «ТОВ Торговий дім «Альфатекс», проте так і не оголосив його переможцем. Через місяць «Кременчукводоканал» скасував обидва тендери взагалі. Причина вказана одна й та сама: через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.





Нагадаємо, раніше КП «Кременчукводоканал» уклало угоду на закупівлю трьох легкових автівок.



