«Кременчукводоканал» купить дві аварійні майстерні за 6 млн грн: на тендері найдешевшими виявилися КрАЗи

Сегодня, 18:45 Просмотров: 580 Комментариев: 1

30 березня комунальне підприємство «Кременчукводоканал» провело два тендери на закупівлю двох автомобілів-майстерень. За результатами обох аукціонів найбільш економічно вигідними пропозиціями виявилися пропозиції ТОВ «АвтоКрАЗ» - фірми, яка зареєстрована у 2019 році та є дилером виробника вантажівок - ПрАТ «АвтоКрАЗ».





Що купить водоканал

Спеціальний автомобіль-майстерня (очікувана вартість закупівлі 2 млн 896 тис грн), за умовами тендерної документації (ТД), повинен бути обладнаний кузовом-фургоном каркасного типу. У фургоні - два відсіки: для перевезення аварійної бригади (не менше 4 місць) та технологічний.





Технологічний відсік має комплектуватися обладнанням:

сталевий верстак зі слюсарними лещатами;

окремі шафи для транспортування кисневих та пропанових балонів;

переносна бензинова електростанція;

зварювальний інвертор;

мотопомпа бензинова;

гідравлічна занурювальна помпа;

перфоратор, відбійний молоток, кутові шліфувальні машини та інші інструменти.

На тендер прийшло чотири учасника, конкурентами ТОВ «АвтоКрАЗ» є ТОВ «Торговий дім «Альфатекс», який уже постачав техніку на шасі МАЗ комунальним підприємствам Кременчука. Зараз також пропонується аварійка на шасі МАЗ. Також у торгах взяли участь ТОВ «Торговий дім «Техкомплект», який пропонує аварійку на шасі IVECO і ТОВ «Сучасні вантажівки» - дилер ТОВ МАЗ - керуючої компанії білоруського виробника «БелАвтоМАЗ».





Двоє учасників - ТОВ «АвтоКрАЗ» і ТОВ «Торговий дім «Техкомплект» знижували ціну в аукціоні. ТОВ «АвтоКрАЗ» запропонував автомобіль-майстерню за 2 млн 680 тис грн (перша його пропозиція була 2 млн 744 тис грн.





Другий автомобіль - аварійна майстерня з пересувною гідродинамічною каналопромивною машиною (очікувана вартість 3 млн 102 тис грн). За умовами тендерної документації, він автомобіль теж повинен мати фургон з двома відсіками: для аварійної бригади та технологічним. Крім каналопромивної машини, також передбачалися верстак, гідравлічна помпа, гідравлічний відбійний молоток.





У на цей тендері подали пропозиції три учасника: ТОВ «АвтоКрАЗ», ТОВ «Торговий дім «Альфатекс» і ТОВ «Сучасні вантажівки».





Найдешевшою пропозицією теж виявилася пропозиція ТОВ «АвтоКрАЗ», який запропонував автомобіль-майстерню за 2 млн 841,4 тис грн (при цьому зменшив ціну з першої пропозиції - 2 млн 872,4 тис грн). Обидві фірми, які пропонують МАЗи, ціну не знижували.





За умовами, обидва автомобілі мають бути новими (не раніше 2020 року випуску), гарантійний термін – 12 місяців. Термін поставки – до 31 грудня 2020 року.





Замовник не вказував бажану марку автомобіля – тобто у цьому дотримався вимог недискримінації учасників.





На етапі оскарження умов закупівель по обох тендерах надійшли аналогічні вимоги щодо внесення змін до тендерної документації. Потенційний учасник «з метою розширення кола можливих учасників закупівлі та недопущення дискримінації по відношенню до українських виробників автомобільної техніки» просив змінити вимоги ТД до кабіни: вказати іншу ширин кабіни (замість «не більше 2300 мм» - «не більше 2500 мм»), а також змінити вимоги до розміру шин, вказуючи, що ті, які передбачив замовник, не достатні для 12-тонного автомобіля.

Також потенційні учасники просили дещо змінити вимоги до обладнання.





КП «Кременчукводоканал» усі вимоги відхилив.





Чи мають КрАЗи шанс?

Як бачимо, на сьогодні обидві пропозиції ТОВ «АвтоКрАЗ» є найбільш економічно вигідними. Проте замовник у тендерній документації вказав вимогу - наявність досвіду виконання аналогічного договору. ТОВ «АвтоКрАЗ» такого досвіду не має, фірма надала пояснювальну записку про те, що є новоствореною юридичною особою. Проте тендерна документація таких пояснень не передбачає.









Про результати тендеру ми повідомимо, коли замовник ухвалить рішення.





Чому виробник автомобілів - ПрАТ «АвтоКрАЗ» не брав участь у тендері? Відповідь очевидна: порушена справа про банкрутство. І хоча процедура ліквідації не відкрита, але підприємтство має податковий борг, який не дозволив би замовнику визначити підприємство переможцем.





Раніше ПрАТ «АвтоКрАЗ» робило заяви про те, що Міноборони надає переваги МАЗам з російськими комплектуючими.



