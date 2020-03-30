Бабусі не сядуть у тролейбуси: із завтрашнього дня проїзд у Кременчуці ЛИШЕ за перепустками

Сегодня, 19:12 Просмотров: 1 195 Комментариев: 2

Мерія ввела режим обмежень на рух пасажирського транспорту. Ніякі пільги не діють — лише спеціальний проїзний





Від завтра, 31 березня, у громадський транспорт (тролейбус, автобус, маршрутку) можна буде сісти лише тим громадянам, які мають спеціальні квитки, видані в мерії. На фото — зразок такого квитка. Усі пасажири при цьому мусять бути в масках. Також у мерії зазначили, що пасажири повинні мати посвідчення особи (паспорт, права тощо), щоб власника квитка можна було ідентифікувати.



Кременчужани звертаються до редакції і запитуватимуть: чи возитимуть перевізники інших пасажирів, коли відвезуть на роботу за проїзними? Відповідаємо: перевезення пасажирів, які не мають спецпроїзних, не передбачене.



Квитки у виконкому видали підприємствам та установам так званої критичної інфраструктури (медичні заклади, продуктові магазини та магазини товарів першої необхідності, аптеки, комунальні служби). Усього видано близько 11 000 таких перепусток. Проїзд на час карантину перевізникам відшкодовуватиметься з бюджету.



Великі промислові підприємства доставлятимуть працівників на роботу самотужки, уклавши договори з перевізниками і не використовуватимуть громадський транспорт.



Ось що передбачає рішення виконкому





1. Запровадити режим обмежень в громадському транспорті в місті Кременчуці на період дії карантинних заходів, під час ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації: 1.1. Здійснювати перевезення виключно на нерегулярних маршрутах та маршрутах, які обслуговуються КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана», починаючи з 00:00 годин 31.03.2020. 1.2. Затвердити схему маршрутів на період дії карантинних заходів 1.3. Затвердити перелік нерегулярних маршрутів, які обслуговуються підприємствами приватної форми власності, із визначеною кількістю транспортних засобів на кожному маршруті. 1.4. Встановити час роботи на маршрутах, які обслуговуються КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана»: тролейбусні маршрути з 05:00 до 21:30 години щоденно; автобусний маршрут з 05:00 до 21:00 години щоденно. Відшкодування витрат за обслуговування маршрутів КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» здійснити в межах законодавства. 1.5. Встановити час роботи на нерегулярних маршрутах, які обслуговуються підприємствами приватної форми власності, з 06:30 до 11:00 години та з 16:00 до 21:00 години щоденно. 1.6. Забезпечити перевезення на нерегулярних маршрутах та на маршрутах, які обслуговуються КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана», виключно працівників, які мають відповідні спеціальні квитки, посвідчення особи та мають засоби індивідуального захисту (маски). 2. Залучити до виконання перевезень на нерегулярних маршрутах перевізників, які мають право надавати послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом. 3. Укласти договори на виконання транспортних послуг щодо перевезення пасажирів на нерегулярних маршрутах з підприємствами приватної форми власності відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225.



