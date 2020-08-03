Вдарив металевим совком - стали відомі подробиці вбивства у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 531

43-річному жителю одного із сіл Кременчуцького району повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Окрім цього, Автозаводський районний суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





Нагадаймо, 31 липня на чужому подвір'ї сусід знайшов тіло чоловіка. Вбитий був прикритий ковдрою.





За даними слідства, 25 липня, чоловік та його співмешканка у себе вдома вживали алкогольні напої разом із 46-річним знайомим. Між чоловіками виникла сварка, внаслідок якої підозрюваний вдарив гостя кілька разів металевим совком по голові. Через 2 дні зловмисник виніс труп із літньої кухні на подвір’я і накрив покривалом. Ще через 4 дні сусід, який прийшов навідатися, побачив частини тіла, що виглядали з-під тканини, та викликав поліцію.





Досудове розслідування триває. Причетність жінки до скоєного злочину перевіряється.