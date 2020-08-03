Щоб не стояти в заторах на мосту патрульні радять не їздити на авто

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 282 Коментарів: 2

На власному авто радять перетинати міст з 11.00 до 17.00 і з 19.00 до 6.00

Щоб не стояти в заторах на мосту патрульні радять не їздити на авто. Таку рекомендацію озвучили 4 серпня на засіданні робочої групи щодо контролю за ходом та якістю робіт з ремонту стиків мосту.





Як пояснили представники патрульної поліції, на даний час проблемною ділянкою є крюківська сторона - перехрестя вулиць Приходька і Чумацький шлях. Там встановили світлофор, але не всі водії дотримуються його сигналів. На думку патрульних, регулювальник вирішить проблему лише частково - дуже великий потік персонального транспорту.



Щоб не стояти у заторах біля мосту, кременчужанам радять відмовитись від персонального транспорту і пересісти на громадський. Або хоча б не їздити по-одному, а згрупуватись з друзями і сусідами і використовувати одну автівку на 4-5 чоловік.





Для тих же, хто їде не на роботу на власному авто, пропонують робити це у проміжки часу, коми міст не загружений - з 11.00 до 17.00 і з 19.00 до 6.00.





Транзитний транспорт на період ремонту деформаційних стиків направляється в об’їзд Крюківського мосту через Білецьківку, Світловодськ, Недогарки, Піщане, в залежності від напрямку. На дорогах встановлені відповідні знаки, а також інформація про необхідність об’їзду.