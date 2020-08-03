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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуцькому районі знайшли вбитим чоловіка, який пролежав під ковдрою майже тиждень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 791

Ймовірного вбивцю затримали

31 липня на чужому подвір'ї сусід знайшов тіло чоловіка. Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, вбитий лежав під старою ковдрою.


Під час огляду тіла виявили рублену рану в голові. Згодом поліція встановила, що вбивство попередньо сталося 25 липня. 44-річний господар подвір'я та 49-річний кременчужанин (1971 р.н. - автор) вживали алкоголь. Вони посварилися, в результаті чого один вдарив іншого побутовим предметом по голові.


44-річного чоловіка затримали. Триває слідство за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство убийство
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