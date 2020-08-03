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ЦНАП розпочинає надавати послугу «єМалятко» у міському пологовому будинку

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 533

 

Цим державним сервісом можна скористатися незалежно від зареєстрованого місця проживання

З вівторка, 4 серпня, молоді матусі, перебуваючи ще у пологовому будинку Кременчука зможуть замовити комплексну послугу «єМалятко», що включає:

  • державну реєстрацію народження дитини;
  • реєстрацію народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
  • присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі,
  • призначення допомоги при народженні дитини.

Адміністратор ЦНАП, з дотриманням існуючих нормативних вимог щодо попередження розповсюдження захворювання на COVID-19, здійснюватиме приймання документів у Кременчуцькому перинатальному центрі ІІ рівня (м. Кременчук, вулиця Майора Борищака, 20/3), повідомили у Кременчуцькій міськраді.


- Нагадуємо, що цим державним сервісом можна скористатися незалежно від зареєстрованого місця проживання. В умовах карантину це особливо зручно. Уже скоро таку можливість буде реалізовано і для породілей у Кременчуцькій міській лікарні «Правобережна» (м. Кременчук, вулиця Генерала Манагарова, 7), – зазначається у повідомленні.
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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП
компанія «Інтера Люкс»

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