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КВСЗ выбыл из конкурса на поставку дизель-поездов в Латвию

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 3 244 Коментарів: 4

  

Комиссия посчитала, что предложение вагонзавода не соответствует выдвинутым требованиям для участия во втором туре

Государственное АО Pasažieru vilciens, осуществляющее железнодорожные пассажирские перевозки в Латвии, отобрало трех претендентов для участия во втором туре конкурса на поставку восьми новых дизель-поездов для компании. Крюковский вагонзавод в тройку не вошел, пишет ЦТС.


Всего на поставку дизель-поездов претендовали 5 компаний: КВСЗ, российский «Метровагонмаш», испанский производитель CAF, польская Pesa и Stadler Polska.


- По мнению конкурсной комиссии Pasažieru vilciens, выдвинутым требованиям для участия во втором туре соответствуют лишь три производителя - CAF, Pesa и Stadler Polska, - сообщил депутат Рижской думы Вадима Фалькова.


Закупаемые дизель-поезда должны будут заменить поезда серии ДР1, выпускавшиеся на Рижском вагоностроительном заводе и на которых используются двигатели петербургского ПАО «Звезда», находящегося под санкциями США.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВСЗ вагонзавод тендер Латвия
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

297
canek:
Сьогодні, 14:23

Кто бы сомневался. 


3 0
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evil:
Сьогодні, 14:28

Вот бы еще не размытая формулировка, а конкретно по каким именно кретериям подвижной состав КВСЗ не соответствует выдвинутым требованиям. Я думаю представители КВСЗ знают, но об этом вряд ли расскажут. 


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Kremzp:
Сьогодні, 14:41

В одной статье все ответы тем, кто кричит "заграница нам поможет":

1. Предложение украинского вагонзавода не соответствует выдвинутым требованиям.

2. Латвия, на территории которой находится Рижский вагонзавод, после распада СССР закупает дизель-поезда.

Информация с сети:  В СССР Рижский вагонзавод заполнял почти 100% рынка электропоездов. Электропоезда серии ЭР (Электропоезд Рижский) до сих пор можно встретить на железных дорогах бывшего Союза. С 1947 по 1993 гг. было собрано 20 347 электропоездов, 7744 трамвайных вагонов, 355 дизель-поеда ДР (Дизель-поезд Рижский)


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zzzzzz:
Сьогодні, 15:13

а как российский метровагонмаш мог претендовать, если он под санкциями,не?


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