КВСЗ выбыл из конкурса на поставку дизель-поездов в Латвию

Комиссия посчитала, что предложение вагонзавода не соответствует выдвинутым требованиям для участия во втором туре
Государственное АО Pasažieru vilciens, осуществляющее железнодорожные пассажирские перевозки в Латвии, отобрало трех претендентов для участия во втором туре конкурса на поставку восьми новых дизель-поездов для компании. Крюковский вагонзавод в тройку не вошел, пишет ЦТС.
Всего на поставку дизель-поездов претендовали 5 компаний: КВСЗ, российский «Метровагонмаш», испанский производитель CAF, польская Pesa и Stadler Polska.
Закупаемые дизель-поезда должны будут заменить поезда серии ДР1, выпускавшиеся на Рижском вагоностроительном заводе и на которых используются двигатели петербургского ПАО «Звезда», находящегося под санкциями США.