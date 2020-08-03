КВСЗ выбыл из конкурса на поставку дизель-поездов в Латвию

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 3 244 Коментарів: 4

Комиссия посчитала, что предложение вагонзавода не соответствует выдвинутым требованиям для участия во втором туре

Государственное АО Pasažieru vilciens, осуществляющее железнодорожные пассажирские перевозки в Латвии, отобрало трех претендентов для участия во втором туре конкурса на поставку восьми новых дизель-поездов для компании. Крюковский вагонзавод в тройку не вошел, пишет ЦТС .





Всего на поставку дизель-поездов претендовали 5 компаний: КВСЗ, российский «Метровагонмаш», испанский производитель CAF, польская Pesa и Stadler Polska.





- По мнению конкурсной комиссии Pasažieru vilciens, выдвинутым требованиям для участия во втором туре соответствуют лишь три производителя - CAF, Pesa и Stadler Polska, - сообщил депутат Рижской думы Вадима Фалькова.





Закупаемые дизель-поезда должны будут заменить поезда серии ДР1, выпускавшиеся на Рижском вагоностроительном заводе и на которых используются двигатели петербургского ПАО «Звезда», находящегося под санкциями США.