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Надзвичайні новини

У Кременчуці водій за 200 гривень «купив путівку» у кримінальну відповідальність

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 317 Коментарів: 6

 

Чоловік не хотів отримати 425 гривень штрафу, тому запропонував патрульним хабар

У ніч на 3 серпня на проспекті Свободи патрульні зупинили Audi через технічну несправність. Під час перевірки документів виявилось, що водій не має поліса обов'язкового страхування. Про це повідомляє патрульна поліція.


Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення водій запропонував інспекторам 200 гривень хабаря, щоб уникнути відповідальності.


Патрульні винесли на керманича постанову за ст. 126 КУпАП (керування без відповідних документів, штраф - 425 гривень, - автор) та викликали слідчо-оперативну групу, оскільки в таких діях є ознаки кримінального порушення. 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар патрульная полиция
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

906
Angel737:
Сьогодні, 14:51

Респект Патрульным!!!


3 7
253
Чувааак:
Сьогодні, 15:09

Про яку технічну несправність йде мова? Адже це могла бути лише замануха, щоб витребувати в руки документи. І де протокол за несправність? - адже вимагати Поліс мають право лише коли є порушення ПДР, на яке поліція МАЛИ скласти відповідний протокол


14 1
3 931
zzzzzz:
Сьогодні, 15:10

а как они определили техническую неисправность на ходу ( вмятина на багажнике?)и при чем страховка до неисправности? 


10 1
273
ecolog:
Сьогодні, 15:54

Цитата: zzzzzz

а как они определили техническую неисправность на ходу ( вмятина на багажнике?)и при чем страховка до неисправности? 

Мы ж не присутствовали. Может, у него колесо отваливалось) А документы уже при остановке проверили ( в т.ч. и страховку). В принципе, в рамках закона.


1 1
253
Чувааак:
Сьогодні, 16:12

Цитата: ecolog
А документы уже при остановке проверили ( в т.ч. и страховку). В принципе, в рамках закона.
Сві поліси занесені в базу МТСБУ, тому в додатку ДіЯ пише - застрахований чи ні автомобіль. Тобто поліціянти мали знати наперед до того як підійдуть до автомобіль по автономерам є пліс чи ні. Але виписати штраф від фонаря вони не можуть, так як затребувати Поліс мають право лише якщо трапилось ДТП, або є порушення ПДР. Якщо є порушення ПДР то де воно??? "Вам там птічка какнула на задній номер тому давайте документи"??

І взагалі - перевірка документів - це як бритись опаскою. Як я казав в їхніх базах є вся інформація (принаймі за останні роки), в т.ч. і про обтяження і викрадення. Передача документів - це завжди був повід отримати протокол


2 0
3 931
zzzzzz:
Сьогодні, 16:17

Цитата: ecolog
В принципе, в рамках закона.
Согласно ч.2 ст. 21 Закона «Об обязательном страховании» контроль за наличием полиса страхования осуществляется полицией при составлении протоколов о нарушениях правил дорожного движения и оформлении материалов про ДТП. В других случаях требование предъявить страховку и тем более оштрафовать за ее отсутствие — незаконно. Было ДТП?


3 0

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