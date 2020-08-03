У Кременчуці водій за 200 гривень «купив путівку» у кримінальну відповідальність

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 317 Коментарів: 6

У ніч на 3 серпня на проспекті Свободи патрульні зупинили Audi через технічну несправність. Під час перевірки документів виявилось, що водій не має поліса обов'язкового страхування. Про це повідомляє патрульна поліція.





Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення водій запропонував інспекторам 200 гривень хабаря, щоб уникнути відповідальності.





Патрульні винесли на керманича постанову за ст. 126 КУпАП (керування без відповідних документів, штраф - 425 гривень, - автор) та викликали слідчо-оперативну групу, оскільки в таких діях є ознаки кримінального порушення.