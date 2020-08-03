Пів квартири стали лотом на аукціоні: кому завинив кременчужанин

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 121 Коментарів: 2

Через нестачу коштів на сплату боргу по аліментам у кременчужанина описали нерухоме майно і виставили на продаж

Через нестачу коштів на сплату боргу по аліментам у кременчужанина описали нерухоме майно і виставили на продаж - чоловік був винен більше 100 тис грн.





Як повідомили у пресслужбі Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, отримати грошові надходження від колишнього чоловіка на утримання сина та двох доньок мешканка Кременчука тривалий час не могла. Після розлучення жінка була вимушена самотужки утримувати родину та очікувати, що обіцянки про виплату аліментів колись справдяться.





- Бюджет цієї родини довго потерпав від байдужості батька, який ігнорував рішення суду про сплату аліментів та завинив своїм трьом чадам 111 тисяч гривень. Через відсутність коштів для повернення боргу, квадратні метри нерухомості чоловіка були описані державними виконавцями та направлені на реалізацію. Так, одним із лотів у системі електронних торгів арештованим майном стала ½ частину його квартири, – зазначила Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.





Очільниця також додала, що суми грошей, отриманої від продажу житла вистачило, щоб у повному обсязі погасити заборгованість. Тому завдяки вдало проведеним торгам, батько не лише позбувся правових обмежень, а й звільнив від арешту кошти та залишок майна.