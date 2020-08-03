Взяли під варту жителя Кременчуцького району, який жорстоко побив знайомого

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 658

28-річного жителя Кременчуцького району взяли під варту через підозру у порушенні ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження). Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





30 липня правоохоронцям стало відомо від медиків про госпіталізацію у тяжкому стані 40-річного чоловіка з множинними ножовими пораненнями і травмами тіла. Згодом поліція з’ясувала, що між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт на особистому ґрунті.





Вилучені з місця події речові докази спрямовано на експертизу. Тривають слідчі дії.