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У Сумській області затримали фотографа з Полтавщини, який зґвалтував 9-річну дівчинку (додано)

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 1 322

  

На наступну зустріч 31-річний чоловік запропонував привести подружку потерпілої

Сумська місцева прокуратура спільно зі співробітниками поліції встановила та затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та розбещенні малолітньої.


У суботу, 1 серпня, до дільничного офіцера поліції звернулась жителька Сумського району. Вона повідомила, що її 9-річна донька зустрічалась із дорослим чоловіком, який вчиняв з нею неприпустимі дії.


Як з’ясувалось, дівчинка познайомилась з чоловіком у соцмережі. Декілька днів вони переписувались, а напередодні домовились про зустріч. При цьому чоловік наполягав, щоб дівчинка нічого не розповідала батькам. У п’ятницю, 31 липня, чоловік приїхав за дівчиною на власному авто і пообіцяв звозити в Макдональдз, однак відвіз її на орендовану квартиру, де вчиняв з нею дії сексуального характеру, які можна кваліфікувати як зґвалтування. Про це повідомила прокуратура Сумської області.


Більш того, підозрюваний продовжив писати дівчині, домовляючись про наступну зустріч. На неї він просив привести подружку. Ця переписка вже відбувалась під контролем правоохоронців, які оперативно встановили особу чоловіка та в неділю, 2 серпня, затримали його в сусідній області.




 


Встановили, що чоловік проживає на Полтавщині, йому 31 рік і він відомий фотограф. Перевіряють його причетність до аналогічних злочинів.


Затриманому 3 серпня повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої) та ч. 4 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.


Додано: відділ комунікації поліції Сумщини повідомив, що 31-річний житель Полтавської області «вийшов» на свою майбутню жертву через мережу Інтернет. Спочатку зловмисник певний час спілкувався з 9-річною дівчинкою у соцмережі, збираючи інформацію як про неї саму, так і про її оточення, а потім запропонував особисту зустріч.

 

Слідство з‘ясувало: прибувши до Сум, чоловік зняв погодинно житло, а потім поїхав за дитиною, що проживає у селі неподалік обласного центру. Забравши малу і вчинивши на зйомній квартирі розпусні дії, він пригостив її у місцевому кафе смаколиками і відвіз додому. 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: sumy.gp.gov.ua
Теги: фотограф изнасилование несовершеннолетние
компанія «Інтера Люкс»

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