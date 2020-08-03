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Кременчук, Спорт, Благодійність

Спорт для розвитку спорту: Сергій Радченко провів благодійні тренування

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 298

Кременчуцький спортсмен вирішив продовжити хорошу традицію та допомогти іншим

Кременчуцький боксер Сергій Радченко під час карантину разом з ініціативною групою запровадили благодійну допомогу літнім кременчужанам. Оскільки пенсіонери були обмежені в пересуванні молодь допомагала купувати в магазинах, а також надавала допомогу у вигляді продуктових наборів. Карантинні обмеження збавляють свої обмеження, тому спортсмен вирішив допомогти юним спортсменам.



 


Сергій Радченко на час карантину та відсутності боїв вирішив провести ще одну акцію «Тренування з чемпіоном». Тренування були як індивідуальні? так і групові. Всі виручені кошти від тренувань зібрали у скриньку. У підсумку за місяць вдалося зібрати 15 170 грн. Також чемпіон виставив на аукціон свої боксерські рукавички, в яких провів свій крайній бій у Польщі (за них вирушили 4 000 грн).


Кременчужанин Сергій Радченко поступився Матеушу Мастернаку - з'явилося відео бою


 


Виручені кошти Сергій вирішив спрямувати на форму дитячій футбольній команді та частково компенсувати кошти на покупку інвалідного візка для молодого хлопця. Також частина коштів піде на закупівлю нового покриття для рингу у залу боксу, де займаються дітлахи. 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Сергій Радченко
компанія «Інтера Люкс»

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Благодійність:

Читайте також:

Кременчук, Спорт, Благодійність

Спорт для розвитку спорту: Сергій Радченко провів благодійні тренування

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 298

Кременчуцький спортсмен вирішив продовжити хорошу традицію та допомогти іншим

Кременчуцький боксер Сергій Радченко під час карантину разом з ініціативною групою запровадили благодійну допомогу літнім кременчужанам. Оскільки пенсіонери були обмежені в пересуванні молодь допомагала купувати в магазинах, а також надавала допомогу у вигляді продуктових наборів. Карантинні обмеження збавляють свої обмеження, тому спортсмен вирішив допомогти юним спортсменам.



 


Сергій Радченко на час карантину та відсутності боїв вирішив провести ще одну акцію «Тренування з чемпіоном». Тренування були як індивідуальні? так і групові. Всі виручені кошти від тренувань зібрали у скриньку. У підсумку за місяць вдалося зібрати 15 170 грн. Також чемпіон виставив на аукціон свої боксерські рукавички, в яких провів свій крайній бій у Польщі (за них вирушили 4 000 грн).


Кременчужанин Сергій Радченко поступився Матеушу Мастернаку - з'явилося відео бою


 


Виручені кошти Сергій вирішив спрямувати на форму дитячій футбольній команді та частково компенсувати кошти на покупку інвалідного візка для молодого хлопця. Також частина коштів піде на закупівлю нового покриття для рингу у залу боксу, де займаються дітлахи. 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Сергій Радченко
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

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