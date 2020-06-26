Кременчужанин Сергій Радченко поступився Матеушу Мастернаку - з'явилося відео бою

Вчора, 16:31 Переглядів: 2 819

У головному вечорі боксу Suzuki Boxing Night II в рамках крузервейту (до 90,7 кг) колишній чемпіон Європи поляк Матеуш Мастернак (41-5, 28 КО) переміг українця Сергія Радченка (7-6, 2 КО).









Бій пройшов всю дистанцію у 8 раундів, але конкурентно виглядав тільки в стартових раундах. У 5 раунді Сергій опинився на ринзі після того як поляк вдарив нижче пояса, проте рефері не зняв очок з суперника. У підсумку поляк переміг одноголосним рішенням суддів. Вердикт суддів: 79-72 і двічі 80-71 на користь поляка.









Цей бій не буде включений в офіційну статистику боксерів, оскільки поляк претендує на поїздку в Токіо (Японія) на Олімпійські ігри-2021.





Після бою Сергій подякував усім за підтримку, особливо кременчужанам.









Нагадаємо, що останній раз Сергій Радченко проводив поєдинок у березні. Тоді кременчужанин поступився польському боксеру Артуру Шпильці скандальним рішенням суддів.









За 2,5 місяців перерви Сергій Радченко мав лише три повноцінні тижні для підготовки з досвідченим суперником. На початку карантину Сергій разом з друзями організували допомогу пенсіонерам, які не мали змогу покидали квартири через загрозу захворіти на COVID-19.





Про підготовку нашого боксера, хто зустрічав Сергія на кордоні з Польщею, несподіванки під час бою читайте незабаром в інтерв'ю на сайті Телеграфу, після повернення боксера до Кременчука.





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