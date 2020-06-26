Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна41117
Кременчук115
Хворі:
Україна21732
Кременчук4
Одужало:
Україна18299
Кременчук107
Померло:
Україна1089
Кременчук4
Кременчук, Культура, ТЪ представляет

Мурал «Чотири стихії» з'явився у Кременчуці

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 220

 

Малюнок прикрашає стіни ПрАТ «Кременчукгаз» 

На території ПрАТ «Кременчукгаз» після муралу з чудернацькими совами з'явився мурал «Чотири сезони». 


Дві чудернацькі сови з'явилися на стіні ПрАТ «Кременчукгаз»


Ще одна картина намальована в рамках мистецького проєку GazART.


- Обожнюю великі площі, великі стіни:) Обожнюю невимушеність в роботі і не прив'язаність до результату. Це те, що приносить задоволення уже в процесі) Мене запитують: "Що означає ця картина?" На всі такі питання люди мають самі собі давати відповідь, адже кожен бачить свій сенс у малюнку. Особисто моє бачення картини - це гармонія 4 стихій: води, вогню, повітря і землі. А також поєднання тваринного і людського світу, як першооснови життя і природи. Все навколо складає величну і могутню силу, яку ми маємо поважати та оберігати, і не намагатися перевершити, адже людина - далеко не досконала істота. Вона здатна вижити лише підтримуючи гармонію з усім, що її оточує - поділилася художниця StellarSun.
ПО ТЕМІ:

Дві чудернацькі сови з'явилися на стіні ПрАТ «Кременчукгаз»

0
Автор: Альона Душенко
Теги: Кременчукгаз граффити мурал стріт-арт
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх