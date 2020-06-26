Мурал «Чотири стихії» з'явився у Кременчуці

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 220

На території ПрАТ «Кременчукгаз» після муралу з чудернацькими совами з'явився мурал «Чотири сезони».









Ще одна картина намальована в рамках мистецького проєку GazART.





- Обожнюю великі площі, великі стіни:) Обожнюю невимушеність в роботі і не прив'язаність до результату. Це те, що приносить задоволення уже в процесі) Мене запитують: "Що означає ця картина?" На всі такі питання люди мають самі собі давати відповідь, адже кожен бачить свій сенс у малюнку. Особисто моє бачення картини - це гармонія 4 стихій: води, вогню, повітря і землі. А також поєднання тваринного і людського світу, як першооснови життя і природи. Все навколо складає величну і могутню силу, яку ми маємо поважати та оберігати, і не намагатися перевершити, адже людина - далеко не досконала істота. Вона здатна вижити лише підтримуючи гармонію з усім, що її оточує - поділилася художниця StellarSun.