Дві чудернацькі сови з'явилися на стіні ПрАТ «Кременчукгаз»

Сегодня, 09:03 Просмотров: 1 477 Комментариев: 2

З’явилося відео процесу розпису стіни на території ПрАТ «Кременчукгаз» - сюжету із двома чудернацькими совами. Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз».









- Настав час розповісти вам про свою наймасштабнішу на даний момент роботу - розпис стіни однієї із господарчих споруд на території ПрАТ «Кременчукгаз», - пише Марина в соцмережах. - Картина намальована в рамках мистецького проєку GazART, в якому я вирішила взяти участь.

Це можливість показати себе ще більшому колу людей, заявити про себе, як стріт-арт художника та аерографіста, поповнювати своє портфоліо маштабними картинами нового рівня. До цього я розписувала стіни, ворота та гаражі звичайними пензликами та фарбами, але мені цього було замало, роботи не були такими «повітряними», легкими, як мені хотілося, такими, як можна створити тільки з допомогою аерографа.









Захопившись аерографією, юна художниця зіткнулася з деякими труднощами. І подолати їх якраз була нагода у такій роботі. Адже наш проєкт надає митцям можливість пробувати себе, помилятися, шукати себе, проявляти талант.









- Починаючи роботу, мені було зовсім не страшно, що щось може піти не так, - ділиться Марина враженнями зі своїми підписниками. - Єдине, що мене турбувало - не пошкодити інструментарій. Мене попереджали, що сопло аерографа - дуже тендітна штука, та і сам аерограф вибаглива річ, яку потрібно постійно прочищати і не давати фарбі висихати в ній, бо буде біда. А по-секрету, скажу, чистити пензлики, палітри після роботи - найгірша річ для мене, іноді від однієї думки відбивається бажання малювати. Але то все дрібниці життя, згадуючи, яка краса може вийти після всіх тих морок. Гріє думка, що на карантині є безліч часу, для освоєння нового інструменту і тренування в різних проектах, таких як проект GazART.



