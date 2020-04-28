Дві чудернацькі сови з'явилися на стіні ПрАТ «Кременчукгаз»

З’явилося відео процесу розпису стіни на території ПрАТ «Кременчукгаз» - сюжету із двома чудернацькими совами. Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз».
- Настав час розповісти вам про свою наймасштабнішу на даний момент роботу - розпис стіни однієї із господарчих споруд на території ПрАТ «Кременчукгаз», - пише Марина в соцмережах. - Картина намальована в рамках мистецького проєку GazART, в якому я вирішила взяти участь.
Це можливість показати себе ще більшому колу людей, заявити про себе, як стріт-арт художника та аерографіста, поповнювати своє портфоліо маштабними картинами нового рівня. До цього я розписувала стіни, ворота та гаражі звичайними пензликами та фарбами, але мені цього було замало, роботи не були такими «повітряними», легкими, як мені хотілося, такими, як можна створити тільки з допомогою аерографа.
Захопившись аерографією, юна художниця зіткнулася з деякими труднощами. І подолати їх якраз була нагода у такій роботі. Адже наш проєкт надає митцям можливість пробувати себе, помилятися, шукати себе, проявляти талант.