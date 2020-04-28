Магічні 199 999 гривень: хто у Кременчуці поспішав скупитися без тендерів на «старих» допорогах

Сегодня, 08:18 Просмотров: 1 544 Комментариев: 6

Ми проаналізували закупівлі, близькі до порогів, та визначили лідерів у справі «обходу» тендерів

Із 19 квітня вступили в дію зміни до Закону «Про публічні закупівлі», і головна з них — поріг для обов'язкового проведення закупівель товарів, робіт та послуг через ProZorro знизився до 50 тисяч гривень. А звітувати за купівлю на меншу суму замовники (установи, організації, підприємства, що використовують бюджетні кошти ) мають за суму від 1 коп.



До цього розпорядники бюджетних коштів мали право купувати без торгів через прямі угоди, якщо сума закупівель не перевищувала такі пороги:

200 тисяч гривень на товари та послуги і 1,5 млн грн – на роботи;

1 млн грн та товари та послуги та 5 млн грн на роботи - для суб’єктів господарювання в окремих сферах, до таких, суб’єктів, зокрема, у місті належать комунальні підприємства «Теплоенерго», «Кременчукводоканал» та «Кременчуцьке тролейбусне управління».

Ми вирішили з'ясувати: якою ж була активність ключових кременчуцьких замовників (КП та сфери інфраструктури) напередодні змін? Хто найбільше поспішав скупитися на «старих» допорогах, щоб не проводити торги?





«Опт» на свята

Виконком Кременчуцької міськради у передчутті зниження порогів поспішив скупитися послугами «оптом» на всі свята. Або почав процес закупівель дуже зарані. Загалом ми нарахували 15 «оптопих» закупівель виконкому, користуючись даними ProZorro. Детальніше - у таблиці.



Наприклад, послуги з організації майбутніх новорічних та різдвяних свят (дата надання послуги - 31 грудня 2020 року) замовили уже в січні 2020 року в постійного виконавця, якому й раніше віддавали підряди без тендерів — ПП «Перша концертна агенція».



Оптом на всі свята купили й декор, і послуги з дизайну, і квіткову продукцію, і послуги з перевезень.



Знайомі по попередніх роках і прізвища ФОПів, які забезпечують сценою та технічним обладнанням: ФОП Нападайло та ФОП Ісакієв уже виконували подібні угоди в попередні роки.



ФОП Андрій Нападайло, колишній директор комунального закладу культури «Міський парк культури та відпочинку «Придніпровський», отримав 4 угоди на загальну суму 495 тисяч гривень, яка перевищує закупівельний поріг. Проте послуги з організації сцени оформлювалися як окремі — щоб не перейти поріг і не проводити тендер.



КАТП 1628 — лідер закупівель, близьких до порогів

У центрі нашої уваги — і закупівлі, близькі до порогів, один із індикаторів ризику:

для «звичайних» замовників — від 190 000 грн на товари і 1 млн 490 тис грн на послуги;

для замовників у окремих сферах — 990 000 грн на товари та послуги; і 4 990 на роботи.

Такі закупівлі, на нашу думку, свідчать про уникнення тендерів.









«ТелеграфЪ» не вперше проводить аналіз таких сумнівних закупівель. Деякі з них не дотягують до порогу буквально 1 гривню. За результатами 2018 року лідерами серед «обхідників» тендерів були КП «Кременчукводоканал» (за сумами коштів на закупівлях, близьких до порогів), та КАТП 1628 (за кількістю таких закупівель).





Близьких до порогів закупівель на роботи цьогоріч ми не виявили. На товари та послуги ми нарахували 34 такі закупівлі за об'єктам моніторингу (це 18 найбільш потужних КП, виконком та департамент ЖКГ).



Наші дослідження показали, що лідер серед «обхідників» залишається незмінним — це «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628», яке утримує полігон твердих побутових відходів, вивозить сміття та прибирає дороги. Із початку 2020 року і по 19 квітня КАТП 1628 здійснило 15 закупівель, із яких 11 на гарну суму 199 999 грн, тобто «не дотягують» до порогу, коли проведення тендеру стає обов'язковим, усього 1 гривню, що є явним уникненням тендеру. Замовник, в основному, купував у такий спосіб запасні частини для транспортних засобів. Що цікаво, окремо (на одну й ту ж саму магічну суму купувалися акумулятори, електродвигуни, електричне обладнання для двигунів — тобто ті запчастини, які могли б бути об'єднані лотами в одному тендері задля відкритих торгів та економії.



Разом із тим, КАТП 1628 розміщує не лише звіти про допорогові закупівлі, але й укладені договори (чого інші замовники здебільшого не роблять, використовуючи допорогові закупівлі). Однак договори цього підприємства не містять специфікацію (тож не зрозуміло, якого саме товару і скільки планується купити). У звітах на деякі товари вказана кількість, наприклад, «механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів — 100 штук», що теж не проясняє ситуацію із конкретними товарами та їх ціною. Складається враження, що конкретні потреби ніхто не рахував, а користуючись нагодою, комунальне підприємство «забронювало» максимально можливі суми на закупівлі без тендерів



Ще одна показова закупівля цього ж підприємства - «Послуги з вивезення рідких побутових відходів» у ПП «Екокомунтранс», яке на час укладення угоди мало вік усього три місяці. При цьому адреса реєстрації замовника та підрядника — одна й та сама. Закупівля проведена якраз напередодні конкурсу на вивезення відходів у місті, який проводив виконком Кременчуцької міськради. Більш детально ми писали раніше про скандальну ситуацію і з конкурсом, і з закупівлею.











Загалом КАТП 1628 є закупило товарів та послуг за угодами, близькими до порогів, на загальну суму майже 3 млн грн.



Другий за кількістю і сумою замовник, який купував на суми, близькі до порогів — це КП «Благоустрій Кременчука»: 5 угод на суму 1 мільйон гривень.



Водночас, здебільшого замовники не зловживали сумами, близькими до порогів: здебільшого такі закупівлі поодинокі.



Повну картину закупівель, близьких до порогів, можна побачити у таблиці. Або наочно подивитися на схемах (нижче).

Наразі «вікно можливостей» для закупівель повз тендери звузилося вчетверо (із 200 тисяч до 50 тисяч). Можливо, ми згодом побачимо «подрібнення» закупівель на менші частини?