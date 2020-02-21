Ось хто зараз є «офіційним» асенізатором у Кременчуці під крилом КАТП 1628

Сегодня, 13:40 Просмотров: 484 Комментариев: 2

Комунальне автотранспортне підприємство КАТП 1628 уклало угоду на асенізаційні послуги з приватним підприємцем, зареєстрованим за адресою цього ж підприємства

У Кременчуці триває протест асенізаторів: люди непокояться тим, що їх залишать без роботи, оскільки єдиним виконавцем послуг по місту мерія на конкурсі визначила КАТП 1628. На даний час переможець конкурсу на цю послугу ще не затверджений, але влада не веде діалогу з підприємцями щодо їх подальшої роботи, і це їх непокоїть. Вони вважають, що їх виживають з ринку послуг, монополізуючи його.

Ароматный протест: под мэрией Кременчуга собрались на митинг ассенизаторы



КАТП 1628 має три власні машини, ще на три уклало договір з ПП «Екокомунтранс» . Договір на суму 190 тисяч гривень укладений у день кохання — 14 лютого цього року. І кохання у приватного підприємство та КАТП 1628, як видно взаємне, бо вони «проживають» спільно: контактна інформація ПП ПП «Екокомунтранс», вказана в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) — на вулиці Горького, 48/75, така ж сама, як і в КАТП 1628. Хоча у договорі фігурує інша адреса ПП «Екокомунтранс»: вулиця Київська, 5. Звіт про угоду розміщений у ProZorro.

Примітно, що КАТП 1628 уклав угоду з без тендеру (це допорогова закупівля, до 200 тис грн) ПП якраз напередодні конкурсу на вивезення відходів у Кременчуці: конкурс відбувся 17 лютого, а угода укладена за 3 дні до нього.

На момент укладення договору приватне підприємство мало вік усього три з половиною місяці, що дає підстави вважати: воно створене якраз «під конкурс». А відтак, побоювання підприємців, що їх витісняють з ринку послуг - небезпідставні.

Засновник та керівник підприємства ПП «Екокомунтранс» — Шиндель Тетяна Володимирівна. Статутний капітал — 1000 гривень. Особа з такими ж контактними даними працювала інженером з безпеки руху Кременчуцького тролейбусного управління, була звільнена і зараз судиться з підприємством щодо поновлення на роботі: у Єдиному реєстрі судових рішень ми знайшли перелік ухвал.

ПП «Екокомунтранс» заявило три не нові асенізаційні машини, які використовуватимуться для вивезення рідких нечистот.

Офіційно ПП «Екокомунтранс» ще не співпрацює з КАТП

КАТП 1628 на даний час не співпрацює з ПП «Екокомунтранс» за укладеною угодою. Про це повідомив директор КАТП 1628 Сергій Шиян, відповідаючи на запитання «Телеграфа». Співпраця за договором може розпочатися лише після укладення угоди КАТП 1628 з виконкомом — за результатами конкурсу на вивезення рідких побутових відходів. Нагадаємо, виконком на даний час не затвердив результати конкурсу по цьому лоту і взяв паузу. Сергій Шиян каже, що зараз ніхто не обмежує роботу приватних асенізаторів.

Зараз, під час акції протесту асенізаторів, місто обслуговує три машини КАТП 1628.

- Чи справляється КАТП з таким напливом заявок? - запитали ми. - Поки що ні. За один день — звісно, не справляться, - відповів Сергій Шиян.

Натомість Тетяна Шиндель, керівник ПП «Екокомунтранс», з якою ми зв'язалися телефоном, повідомила, що її машини її робочі та возять нечистоти.

- Є такі машини, на них є всі довідки. Все інше без коментарів, - сказала Тетяна Шиндель.

- Так вони і зараз працюють?

- Так, вони робочі.

- І вивозять нечистоти?

- Так, нечистоти, ми ж подавали асенізаційні машини.

До речі, одну з машин, вказаних у договорі з ПП «Екокомунтранс», ми бачили на площі Перемоги — під час мітингу асенізаторів перед мерією. Прямо-таки детективна історія: асенізатор не знає, що працює на новому підприємстві?







