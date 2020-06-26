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Надзвичайні новини

На Полтавщині внаслідок ДТП загинув 28-річний водій

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 693

 

Загалом на Полтавщині за минулу добу сталися дві ДТП, в яких загинув водій та травмувалися четверо осіб 

У селищі Опішня, Зіньківського району, близько 19-ої години зіткнулися легковий автомобіль «Ауді» та вантажівка «МАН». Унаслідок зіткнення водій легкового автомобіля, 1992 року народження, загинув на місці автоаварії. 


Поліція встановлює обставини та причини ДТП в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. 


Нагадаємо, що в той же час у Полтаві 26-річний водій легкового автомобіля «Хюндай» не впорався з керуванням та допустив зіткнення із припаркованими автомобілями: «ВАЗ-2109»; «Шкода- Фабія»; «Шкода- Октавія».


Hyundai врізався у припарковані авто - 4 постраждали, двоє з них діти
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Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
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