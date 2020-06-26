На Полтавщині внаслідок ДТП загинув 28-річний водій

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Загалом на Полтавщині за минулу добу сталися дві ДТП, в яких загинув водій та травмувалися четверо осіб

У селищі Опішня, Зіньківського району, близько 19-ої години зіткнулися легковий автомобіль «Ауді» та вантажівка «МАН». Унаслідок зіткнення водій легкового автомобіля, 1992 року народження, загинув на місці автоаварії.





Поліція встановлює обставини та причини ДТП в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.





Нагадаємо, що в той же час у Полтаві 26-річний водій легкового автомобіля «Хюндай» не впорався з керуванням та допустив зіткнення із припаркованими автомобілями: «ВАЗ-2109»; «Шкода- Фабія»; «Шкода- Октавія».



