На Полтавщині внаслідок ДТП загинув 28-річний водій

Загалом на Полтавщині за минулу добу сталися дві ДТП, в яких загинув водій та травмувалися четверо осіб
У селищі Опішня, Зіньківського району, близько 19-ої години зіткнулися легковий автомобіль «Ауді» та вантажівка «МАН». Унаслідок зіткнення водій легкового автомобіля, 1992 року народження, загинув на місці автоаварії.
Поліція встановлює обставини та причини ДТП в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в той же час у Полтаві 26-річний водій легкового автомобіля «Хюндай» не впорався з керуванням та допустив зіткнення із припаркованими автомобілями: «ВАЗ-2109»; «Шкода- Фабія»; «Шкода- Октавія».