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Hyundai врізався у припарковані авто - 4 постраждали, двоє з них діти

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 2 078

 

Постраждалих забрали до лікарні

У Полтаві Hyundai врізався у три припарковані автомобілі, у результаті ДТП госпіталізували водія Hyundai, жінку та двох дітей, які були в одному з припаркованих легковиків.


ДТП стаося вчора, 26 червня, близько 19 години. Атомобіль Hyundai Coupe врізався у три припарковані автомобілі: ВАЗ 2109, Skoda Fabia, Skoda Octavia. ВАЗ 2109 від дару навіть перекинуло на газон.



За інформацією полтавських ЗМІ, у результаті ДТП пострадали водій Hyundai, жінка та двоє дітей, які були в автомобілі Skoda Fabia. Їх госпіталізували. Водія Hyundai довелося рятувальникам деблокували з автомобіля. 


Відео моменту аварії 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП Полтава
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