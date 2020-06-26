Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна41117
Кременчук115
Хворі:
Україна21732
Кременчук4
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Кременчук107
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Полтавской области больше всего случаев Covid-19 зарегистрировано в Кременчуге

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 3

 

А меньше всего – в Котелевском районе

По состоянию на 26 июня, в Полтавской области зафиксировано 304 подтвержденных случая Covid-19. 116 из них – в Кременчуге. Это данные Полтавской облгосадминистрации.


По данным кременчугской мэрии, в Кременчуге зарегистрировано 115 случаев Covid-19. Разницу в один случай мэрия объясняет тем, что полтавчане приписывают Кременчугу и пациентов из района, лечившихся в кременчугских больницах.


В Полтаве на 26 июня зарегистрировано 54 случая Covid-19.


В Кременчугском районе таких случаев 33, в Полтавском – 9.


Из 304 заболевших Covid-19 в Полтавской области 268 выздоровели. 23 болеют. 13 умерли.


 


«ТелеграфЪ» ранее задавал вопрос мэру Кременчуга, почему в нашем городе наибольшее количество пациентов с Covid-19. Мэр тогда ответил:


– Зверніть увагу на кількість тестів, які були проведені у Полтаві на початок червня! Це було останнє місце перед Луганською і Донецькою областями! Відповідно, чим менше роблять тестів, тим менше виявляють хворих. Зараз, коли запустили механізм ІФА обстежень, ми бачимо разючу статистику – думаю, ІФА покаже справжню картину скільки вірусу було в Україні, скільки людей перехворіли. У Кременчуці ця картина ближча до реальності ніж в інших районах області.


На 26 июня в Кременчуге сделано 1585 ПЦР-тестов и 1492 ИФА-теста.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 ПЦР-тесты ИФА-тесты показатели заболеваемости Полтава КРеменчуг
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