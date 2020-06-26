В Полтавской области больше всего случаев Covid-19 зарегистрировано в Кременчуге

По состоянию на 26 июня, в Полтавской области зафиксировано 304 подтвержденных случая Covid-19. 116 из них – в Кременчуге. Это данные Полтавской облгосадминистрации.
По данным кременчугской мэрии, в Кременчуге зарегистрировано 115 случаев Covid-19. Разницу в один случай мэрия объясняет тем, что полтавчане приписывают Кременчугу и пациентов из района, лечившихся в кременчугских больницах.
В Полтаве на 26 июня зарегистрировано 54 случая Covid-19.
В Кременчугском районе таких случаев 33, в Полтавском – 9.
Из 304 заболевших Covid-19 в Полтавской области 268 выздоровели. 23 болеют. 13 умерли.
«ТелеграфЪ» ранее задавал вопрос мэру Кременчуга, почему в нашем городе наибольшее количество пациентов с Covid-19. Мэр тогда ответил:
На 26 июня в Кременчуге сделано 1585 ПЦР-тестов и 1492 ИФА-теста.