В Полтавской области больше всего случаев Covid-19 зарегистрировано в Кременчуге

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А меньше всего – в Котелевском районе

По состоянию на 26 июня, в Полтавской области зафиксировано 304 подтвержденных случая Covid-19. 116 из них – в Кременчуге. Это данные Полтавской облгосадминистрации.



По данным кременчугской мэрии, в Кременчуге зарегистрировано 115 случаев Covid-19. Разницу в один случай мэрия объясняет тем, что полтавчане приписывают Кременчугу и пациентов из района, лечившихся в кременчугских больницах.



В Полтаве на 26 июня зарегистрировано 54 случая Covid-19.





В Кременчугском районе таких случаев 33, в Полтавском – 9.



Из 304 заболевших Covid-19 в Полтавской области 268 выздоровели. 23 болеют. 13 умерли.







«ТелеграфЪ» ранее задавал вопрос мэру Кременчуга, почему в нашем городе наибольшее количество пациентов с Covid-19. Мэр тогда ответил:





– Зверніть увагу на кількість тестів, які були проведені у Полтаві на початок червня! Це було останнє місце перед Луганською і Донецькою областями! Відповідно, чим менше роблять тестів, тим менше виявляють хворих. Зараз, коли запустили механізм ІФА обстежень, ми бачимо разючу статистику – думаю, ІФА покаже справжню картину скільки вірусу було в Україні, скільки людей перехворіли. У Кременчуці ця картина ближча до реальності ніж в інших районах області.





На 26 июня в Кременчуге сделано 1585 ПЦР-тестов и 1492 ИФА-теста.