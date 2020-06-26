Граната під ногами: у Кременчуці знайшли ручну гранату Ф-1

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Вчора, 26 червня, о 19.55 рятувальники Кременчука отримали повідомлення від жінки, що виявлено підозрілий предмет, схожий на гранату. За даними пресслужби ДСНС, гранату виявлено на території Автозаводського району по вул. Ткаченка.





​На місце виявлення боєприпасу виїжджала оперативно-слідча група Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області та ідентифікатор ДСНС.

Ними було встановлено, що виявлений предмет це ручна граната Ф-1 – 1 шт. часів минулих війн.





Зараз на місці для охорони виставлений пост з працівників батальйону патрульної поліції Кременчука.