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Граната під ногами: у Кременчуці знайшли ручну гранату Ф-1

Сьогодні, 08:17 Переглядів: 124

 

Місце охороняють правоохоронці

Вчора, 26 червня, о 19.55 рятувальники Кременчука отримали повідомлення від жінки, що виявлено підозрілий предмет, схожий на гранату. За даними пресслужби ДСНС, гранату виявлено на території Автозаводського району по вул. Ткаченка. 


​На місце виявлення боєприпасу виїжджала оперативно-слідча група Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області та ідентифікатор ДСНС. 

Ними було встановлено, що виявлений предмет це ручна граната Ф-1 – 1 шт. часів минулих війн.


Зараз на місці для охорони виставлений пост з працівників батальйону патрульної поліції Кременчука. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: граната
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