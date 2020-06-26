Граната під ногами: у Кременчуці знайшли ручну гранату Ф-1

Вчора, 26 червня, о 19.55 рятувальники Кременчука отримали повідомлення від жінки, що виявлено підозрілий предмет, схожий на гранату. За даними пресслужби ДСНС, гранату виявлено на території Автозаводського району по вул. Ткаченка.
На місце виявлення боєприпасу виїжджала оперативно-слідча група Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області та ідентифікатор ДСНС.
Ними було встановлено, що виявлений предмет це ручна граната Ф-1 – 1 шт. часів минулих війн.
Зараз на місці для охорони виставлений пост з працівників батальйону патрульної поліції Кременчука.