Почему в Кременчуге больше случаев COVID-19 чем в Полтаве

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 884 Коментарів: 3

Мэр считает, что в Кременчуге добросовестней тестировали людей. Вице-мэр говорит, что это всё из-за вспышки коронавирусной инфекции в ЦРБ. А руководитель горздрава утешается тем, что кременчугский показатель заболеваемости ниже всеукраинского – хотя и выше чем полтавский.



По данным Полтавской областной администрации, по состоянию на 5 июня в Кременчуге зарегистрировано 111* случаев COVID-19, в Полтаве – 41, в целом же по области – 272.







«ТелеграфЪ» задал руководителю кременчугского управления здравоохранения Максиму Середе вопрос:

– Почему в Кременчуге зарегистрировано больше случаев Covid-19 чем в Полтаве? Какие обстоятельства на это повлияли?





Максим Середа ответил:





– У медицині все рахують у відносних цифрах, захворюваність рахується за кількістю випадків на 100 тисяч населення. Якщо брати наші 110 випадків, на 100 тисяч це становитиме 49,3 – це нижче, ніж показник по Україні, бо по Україні це 60 на 100 тисяч. Тому треба казати не чому у Кременчуці більше, а чому у Полтаві така низька захворюваність? У Полтаві показник у 5 разів нижчий ніж середній по Україні – він складає 12 на 100 тисяч населення. Чому так, краще спитати у полтавських медиків.





Чиновник не пояснив, які все-таки чинники вплинули на кількість хворих на COVID-19 у Кременчуці.



Натомість мер Кременчука озвучив власну версію – на його думку, Кременчук добросовісніше тестував мешканців міста, тому й показники захворюваності у нас реалістичніші, ніж у Полтаві – бо чим більше тестуєш, тим більше виявляєш хворих:





– Зверніть увагу на кількість тестів, які були проведені у Полтаві на початок червня! Це було останнє місце перед Луганською і Донецькою областями! Відповідно, чим менше роблять тестів, тим менше виявляють хворих. Зараз, коли запустили механізм ІФА обстежень, ми бачимо разючу статистику – думаю, ІФА покаже справжню картину скільки вірусу було в Україні, скільки людей перехворіли. У Кременчуці ця картина ближча до реальності ніж в інших районах області.





Своє пояснення щодо показника захворюваності у Кременчуці озвучила і віце-мер Усанова. Вона сказала:





– На загальну кількість випадків у Кременчуці (110) – 50 припадає на ЦРЛ (Центральну районну лікарню) через спалах там коронавірусу. А це майже половина усіх випадків, зареєсторованих у Кременчуці.





Таким чином посадовці зазначили два чинники, які, на їх думку, вплинули на показники захворюваності у Кременчуці – це якісніше тестування та спалах коронавірусної інфекції у ЦРЛ.



«ТелеграфЪ» також цікавило, наскільки вплинула на показники захворюваності у нашому місті кількість заробітчан та мандрівників, які повернулися з-за кордону?



А також те, що повертаючись із подорожей, кременчужани масово відмовлялися від більш жорсткої обсервації (14-денний карантин у лікарні відновного лікування) та йшли на менш контрольовану самоізоляцію вдома? Адже проконтролювати дотримання умов самоізоляції складніше, ніж обсервації.



Ми запитали керівника кременчуцького Центру лабораторних досліджень Андрія Полякова, скільки родичів та сусідів захворіли на Covid-19 в оточенні тих, хто перебував на самоізоляції?





Андрій Поляков відповів, що ці показники аналізуються, але кінцевих цифр ще немає.





111* випадків Covid-19 у Кременчуці – таку кількість дає Полтавська облдержадміністрація, натомість кременчуцька мерія дає інший показник – 110 випадків. Така розбіжність через те, що в мерії не порахували одного пацієнта з району, адже він не кременчужанин.