Почему в Кременчуге больше случаев COVID-19 чем в Полтаве

Мэр считает, что в Кременчуге добросовестней тестировали людей. Вице-мэр говорит, что это всё из-за вспышки коронавирусной инфекции в ЦРБ. А руководитель горздрава утешается тем, что кременчугский показатель заболеваемости ниже всеукраинского – хотя и выше чем полтавский.
По данным Полтавской областной администрации, по состоянию на 5 июня в Кременчуге зарегистрировано 111* случаев COVID-19, в Полтаве – 41, в целом же по области – 272.
«ТелеграфЪ» задал руководителю кременчугского управления здравоохранения Максиму Середе вопрос:
– Почему в Кременчуге зарегистрировано больше случаев Covid-19 чем в Полтаве? Какие обстоятельства на это повлияли?
Максим Середа ответил:
Чиновник не пояснив, які все-таки чинники вплинули на кількість хворих на COVID-19 у Кременчуці.
Натомість мер Кременчука озвучив власну версію – на його думку, Кременчук добросовісніше тестував мешканців міста, тому й показники захворюваності у нас реалістичніші, ніж у Полтаві – бо чим більше тестуєш, тим більше виявляєш хворих:
Своє пояснення щодо показника захворюваності у Кременчуці озвучила і віце-мер Усанова. Вона сказала:
Таким чином посадовці зазначили два чинники, які, на їх думку, вплинули на показники захворюваності у Кременчуці – це якісніше тестування та спалах коронавірусної інфекції у ЦРЛ.
«ТелеграфЪ» також цікавило, наскільки вплинула на показники захворюваності у нашому місті кількість заробітчан та мандрівників, які повернулися з-за кордону?
А також те, що повертаючись із подорожей, кременчужани масово відмовлялися від більш жорсткої обсервації (14-денний карантин у лікарні відновного лікування) та йшли на менш контрольовану самоізоляцію вдома? Адже проконтролювати дотримання умов самоізоляції складніше, ніж обсервації.
Ми запитали керівника кременчуцького Центру лабораторних досліджень Андрія Полякова, скільки родичів та сусідів захворіли на Covid-19 в оточенні тих, хто перебував на самоізоляції?
Андрій Поляков відповів, що ці показники аналізуються, але кінцевих цифр ще немає.
111* випадків Covid-19 у Кременчуці – таку кількість дає Полтавська облдержадміністрація, натомість кременчуцька мерія дає інший показник – 110 випадків. Така розбіжність через те, що в мерії не порахували одного пацієнта з району, адже він не кременчужанин.